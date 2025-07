TPO - Người dân tổ dân phố Thánh Mẫu (phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) phản ánh, trong tháng 7, đã có ít nhất 3 trường hợp bị té ngã do sụp phải một hố sâu nằm ngay giữa đường. Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Tiếp - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã tiếp nhận phản ánh từ người dân và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, đảm bảo an toàn giao thông khu vực.