Lễ trao giải Oscar 2022: 'Người yêu phim đoàn kết lại'

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 bắt đầu vào lúc 20h ngày 27/3 (giờ địa phương, tức sáng ngày 28/3, giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, Mỹ. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh ABC. Sau hai năm bỏ trống, sự kiện điện ảnh uy tín nhất thế giới một lần nữa có người dẫn chương trình chính thức, là ba diễn viên Amy Schumer, Regina Hall và Wanda Sykes.

Trước đó, khán giả có thể chiêm ngưỡng màn khoe sắc, đọ dáng của các mỹ nhân đình đám thế giới trên thảm đỏ thông qua “Live from the Red Carpet” vào 17h trên kênh E! hoặc “The Oscars Red Carpet Show” lúc 18h30 trên kênh ABC. Ba ngôi sao Vanessa Hudgens, Terrence J và Brandon Maxwell chịu trách nhiệm làm MC thảm đỏ.

Oscar 2022 có chủ đề “Người yêu phim đoàn kết lại”. Trong khi đó, sân khấu chính mang phong cách tương lai, do chuyên gia phối cảnh David Korins thiết kế. Được biết, ông từng đảm nhận trọng trách này tại Lễ trao giải Oscar năm 2019.

Khác với những năm trước, 8/23 hạng mục giải thưởng có thể sẽ không được trao trên sóng trực tiếp, bao gồm: Phim tài liệu ngắn hay nhất, Dựng phim xuất sắc nhất, Hóa trang xuất sắc nhất, Nhạc phim hay nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất, Phim hoạt hình ngắn hay nhất, Phim người đóng ngắn hay nhất và Hòa âm hay nhất.

Như thông báo của Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) hồi tháng 2, do áp lực thời lượng phát sóng từ đài ABC, những hạng mục trên sẽ được trao trước giờ phát sóng khoảng 1 giờ, cũng tại Nhà hát Dolby. Ban tổ chức sẽ ghi hình và phát lại ở phần sau chương trình.

Hiện chưa rõ quyết định cuối cùng của ban tổ chức. Tuy nhiên, điểm mới này làm mất lòng nhiều người, trong đó có đạo diễn đình đám Steven Spielberg. Ông cho rằng, mỗi khâu trong quá trình tạo ra một tác phẩm điện ảnh đều quan trọng, mỗi cá nhân trong đoàn phim đều nỗ lực hết sức để cho ra sản phẩm hay nhất, do đó tất cả đều xứng đáng được vinh danh trong chương trình trực tiếp.

Một điểm đặc biệt khác của lễ trao giải năm nay là có thêm giải thưởng do người hâm mộ bình chọn trực tuyến. Đây được cho là một trong những “nước cờ” cải thiện tỷ suất người xem liên tiếp sụt giảm trong những năm gần đây.

Dàn khách mời đến làm người trao giải như thường lệ toàn những cái tên hạng A như Halle Bailey, Lady Gaga, Jennifer Garner, Tony Hawk, Zoë Kravitz, Kevin Costner, Rosie Perez, Chris Rock, Anthony Hopkins, Samuel L. Jackson, Rami Malek, Uma Thurman, Lupita Nyong'o, John Travolta và Youn Yuh Jung…

Ngoài các phần trao giải chính, sân khấu Oscar 2022 không thể thiếu những tiết mục âm nhạc xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Những ngôi sao xác nhận góp mặt gồm DJ D-Nic, Beyoncé, Billie Eilish, FINNEAS, Reba McEntire, Becky G và Luis Fonsi…

Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, AMPAS yêu cầu toàn bộ khách mời dự lễ trao giải phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 5 ngày trước sự kiện và giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin đầy đủ. Những người dương tính bị cấm hoàn toàn, không có ngoại lệ. Các bệnh nhân đã khỏi bệnh phải có giấy xác nhận đã âm tính với virus SARS-CoV-2 ít nhất từ 6-10 ngày trước buổi lễ.

Những ứng viên “nặng ký” tại Oscar 2022

Đối với hạng mục “Phim hay nhất”, "The Power of the Dog" và "CODA" là hai cái tên được giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng nhất.

“The Power Of The Dog” dẫn đầu đề cử Oscar 2022 với 12 hạng mục. Tác phẩm tâm lý xã hội Mỹ của nữ đạo diễn Jane Campion có tiền đề là cúp vàng ở hạng mục “Phim hay nhất” tại các lễ trao giải trước đó: Critics' Choice Movie Awards (CCA), Directors Guild of America Awards, BAFTA, Quả cầu Vàng.

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thomas Savage năm 1967, lấy bối cảnh miền Tây nước Mỹ vào những năm 1920, kể về câu chuyện của những đối thủ bí mật, đấu đá nhau về mặt tâm lý trong một trang trại ở Montana.

Ứng viên thứ hai cho hạng mục quan trọng nhất là “CODA”. Dù thua xa về số đề cử tại Oscar 2022, tác phẩm của đạo diễn Sian Heder lại được công nhận bởi chiến thắng tại Producers Guild of America Awards (Giải thưởng của Hiệp hội Nhà sản xuất Mỹ) và Screen Actors Guild Awards (SAG, Giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh).

“CODA” kể về hành trình của một cô gái mới lớn đứng trước sự lựa chọn phụ giúp gia đình khiếm thính của mình kinh doanh ở một cảng cá hay theo đuổi ước mơ trở thành ngôi sao âm nhạc.

Năm nay, 2 năm sau kỳ tích “Ký sinh trùng” của Hàn Quốc, châu Á có đại diện cạnh tranh giải “Phim hay nhất” là “Drive My Car” đến từ Nhật Bản. Đây cũng là tác phẩm duy nhất không nói tiếng Anh góp mặt trong để cử hạng mục này.

Ở hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”, khó ai có thể vượt qua tài tử Will Smith. Vào vai cha của hai ngôi sao quần vợt thế giới Venus và Serena Williams trong “King Richard”, Will chứng minh được tài năng diễn xuất bằng loạt chiến thắng tại các giải “tiền Oscar” như Quả cầu Vàng, BAFTA, CCA, SAG...

Ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”, Jessica Chastain của “The Eyes of Tammy Faye” nhiều khả năng có tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp sau ba lần đề cử. Cô “dắt túi” loạt giải thưởng trước đó, gồm CCA và SAG. Đối thủ “nặng ký” nhất của Jessica Chastain là Nicole Kidman của “Being the Ricardos” khi mỹ nhân Úc được công nhận tại Quả cầu Vàng hồi tháng 1.

Danh sách các đề cử của Oscar 2022:

Phim hay nhất

“Belfast”

“Coda”

“Don’t Look Up”

“Drive My Car”

“Dune”

“King Richard”

“Licorice Pizza”

“Nightmare Alley”

“The Power of the Dog”

“West Side Story”

Nam diễn viên chính xuất sắc

Javier Bardem, “Being the Ricardos”

Benedict Cumberbatch, “The Power of the Dog”

Andrew Garfield, “Tick, Tick… Boom!”

Will Smith, “King Richard”

Denzel Washington, “The Tragedy of Macbeth”

Nữ diễn viên chính xuất sắc

Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”

Olivia Colman, “The Lost Daughter”

Penelope Cruz, “Parallel Mothers”

Nicole Kidman, “Being the Ricardos”

Kristen Stewart, “Spencer”

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Jessie Buckley, “The Lost Daughter”

Ariana DeBose, “West Side Story”

Judi Dench, “Belfast”

Kirsten Dunst, “The Power of the Dog”

Aunjanue Ellis, “King Richard”

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Ciarán Hinds, “Belfast”

Troy Kotsur, “Coda”

Jessie Plemmons, The Power of the Dog

JK Simmons, “Being the Rciardos”

Kodi Smit-McPhee, “The Power of the Dog”

Đạo diễn xuất sắc

Kenneth Branagh, “Belfast”

Ryusuke Hamaguchi, “Drive My Car”

Paul Thomas Anderson, “Licorice Pizza”

Jane Campion, “The Power of the Dog”

Steven Spielberg, “West Side Story”

Nhạc phim xuất sắc

“Don’t Look Up”

“Dune”

“Encanto”

“Parallel Mothers”

“The Power of the Dog”

Kịch bản chuyển thể xuất sắc

“Coda”

“Drive My Car”

“Dune”

“The Lost Daughter”

“The Power of the Dog”

Kịch bản gốc xuất sắc

“Belfast”

“Don’t Look Up”

“King Richard”

“Licorice Pizza”

“The Worst Person in the World”

Ca khúc trong phim xuất sắc

“Be Alive” from “King Richard,” DIXSON and Beyoncé Knowles-Carter

“Dos Oruguitas” from “Encanto,” Lin-Manuel Miranda

“Down To Joy” from “Belfast,” Van Morrison

“No Time To Die” from “No Time To Die,” Billie Eilish and Finneas O’Connell

“Somehow You Do” from “Four Good Days,” Diane Warren

Phim quốc tế xuất sắc

“Drive My Car”

“Flee”

“The Hand of God”

“Lunana: A Yak in the Classroom”

“The Worst Person in the World”

Phim hoạt hình xuất sắc

“Encanto”

“Flee”

“Luca”

“The Mitchells vs. The Machine”

“Raya and the Last Dragon”

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc

“Affairs of the Art”

“Bestia”

“Boxballet”

“Robin Robin”

“The Windshield Wiper”

Phim ngắn Live-Action xuất sắc

“Ala Kachuu — Take and Run”

“The Dress”

“The Long Goodbye”

“On My Mind”

“Please Hold”

Thiết kế trang phục xuất sắc

“Cruella”

“Cyrano”

“Dune”

“Nightmare Alley”

“West Side Story”

Phim tài liệu xuất sắc

“Ascension”

“Attica”

“Flee”

“Summer of Soul”

“Writing with Fire”

Quay phim xuất sắc

“Dune”

“Nightmare Alley”

“The Power of the Dog”

“The Tragedy of Macbeth”

“West Side Story”

Biên tập phim xuất sắc

“Don’t Look Up”

“Dune”

“King Richard”

“The Power of the Dog”

“Tick, Tick… Boom!”

Trang điểm và làm tóc xuất sắc

“Coming 2 America”

“Cruella”

“Dune”

“The Eyes of Tammy Faye”

“House of Gucci”

Thiết kế sản xuất xuất sắc

“Dune”

“Nightmare Alley”

“The Power of the Dog”

“The Tragedy of Macbeth”

“West Side Story”

Âm thanh xuất sắc

“Belfast”

“Dune”

“No Time To Die”

“The Power of the Dog”

“West Side Story”

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc

“Dune”

“Free Guy”

“No Time To Die”

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”

“Spider-Man: No Way Home”

Phim tài liệu ngắn xuất sắc

“Audible”

“Lead Me Home”

“The Queen of Basketball”

“Three Songs for Benazir”

“When We Were Bullies”