Những khách hàng đầu tiên mua căn hộ tại tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang chính thức được ký kết Hợp đồng Mua bán căn hộ.

Sáng ngày 08/7/2023 tại văn phòng tư vấn dự án, Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng Mua bán nhà ở xã hội dự án khu nhà ở xã hội Golden City An Giang cho các khách hàng.

Đây không chỉ là cột mốc quan trọng, đánh dấu chính thức việc sở hữu căn hộ mơ ước của người lao động An Giang mà còn là sự kiện đặc biệt, khẳng định uy tín của chủ đầu tư, mang đến sự an tâm, tin tưởng cho các khách hàng đã chọn mua căn hộ tại tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang.

Phát biểu tại sự kiện, chị Uyển My - một trong những khách hàng đầu tiên đăng ký mua căn hộ tại dự án chia sẻ: “Trước đây, tôi luôn nghĩ với đồng lương không nhiều của mình sẽ khó mua được căn nhà cho riêng mình. Cứ tưởng rằng mình sẽ mãi ở trong căn nhà chật hẹp cùng gia đình nhưng cuối cùng, tôi cũng sắp có nhà. Tôi luôn mong có một tổ ấm để có thể trở về nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi và Chủ đầu tư NOXH Golden City An Giang đã giúp tôi hiện thực ước mơ đó”.

Cùng chung niềm vui với chị Uyển My, anh Trần Công Đạt chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu tìm hiểu, tôi đã thấy dự án rất phù hợp với gia đình mình, gần cơ quan hai vợ chồng đang công tác, gần trường học của các con. Vì vậy khi có thông báo tiếp nhận hồ sơ, tôi đã đến nộp ngay. Ngày hôm nay, được cầm trên tay Hợp đồng Mua bán căn hộ tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, vậy là ước nguyện có một ngôi nhà trung tâm thành phố của gia đình tôi đã thành sự thật rồi”.

Hiện tại, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã và đang xét duyệt hồ sơ đăng ký mua căn hộ tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang đợt 1. Với tất cả khách hàng đủ điều kiện mua, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á thực hiện ký hợp đồng mua bán theo đúng quy định.

Tọa lạc tại ngã ba giao lộ Nguyễn Hoàng và Nguyễn Thái Học (phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên), tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang được xây dựng trên quỹ đất lớn 8.170,3 m2, mỗi tòa cao 10 tầng nổi, 1 tầng hầm (tổng số 584 căn với 3 loại căn hộ: căn 1 phòng ngủ, căn 1 phòng ngủ + 1 và căn 2 phòng ngủ), có sổ hồng sở hữu lâu dài. Tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang nằm trong lòng khu đô thị quy mô lớn, quy hoạch đồng bộ, hiện đại, được kỳ vọng sẽ trở thành chốn an cư lý tưởng cho người lao động đang sinh sống và làm việc tại An Giang.

