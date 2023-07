Lập tổ xác minh thí sinh đem tài liệu vào phòng thi công chức, viên chức

TPO - Sáng 11/7, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký quyết định thành lập tổ xác minh thí sinh vi phạm quy chế thi theo phản ánh của báo Tiền Phong tại kỳ thi công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2023. Tổ công tác gồm cán bộ công an, thanh tra và Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đó, Tổ công tác do bà Nguyễn Thị Hường, Phó Chánh thanh tra tỉnh Bắc Giang làm tổ trưởng; hai tổ viên là ông Đoàn Đức Hoài, Đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Giang và ông Lê Đức Bền, Phó trưởng phòng Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Quyết định đặt ra nhiệm vụ xác minh phản ánh của báo Tiền Phong, hoàn thành trước ngày 18/7. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu lãnh đạo Sở Nội vụ Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Hội đồng thi công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2023 và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với tổ xác minh.

Trước đó, ngày 10/7, báo Tiền Phong phản ánh kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2023 được tổ chức ngày 24/6 tại trường THPT Chuyên Bắc Giang có dấu hiệu bất thường.

Cụ thể tại Phòng thi Số 7 khối Hành chính tổng hợp (số báo danh từ 164 -189) có tình trạng nhiều thí sinh dự thi vi phạm quy chế thi, mang tài liệu để chép công khai nhưng không thấy giám thị xử lý. Quá bức xúc trước tình trạng này, một thí sinh đã đứng dậy đề nghị giám thị lập biên bản xử lý. Tuy nhiên, trong phòng không có thí sinh nào bị đình chỉ thi. Người phản ánh cho rằng cần phải thanh kiểm tra tiêu cực trong kỳ thi này.

Sau đó, ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Giang xác nhận: Hội đồng thi tại trường THPT Chuyên Bắc Giang đã lập 8 biên bản đối với những thí sinh vi phạm quy chế thi. Tại Phòng thi Số 7 có thí sinh liên tục đứng lên đề nghị lập biên bản người chép tài liệu. Và những thí sinh vi phạm đều đã ký nhận. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi xung quanh nội dung này chưa được ông Hùng trả lời và ông này cho biết sẽ trả lời sau khi công bố kết quả thi (ngày 7/7).

Trong một diễn biến liên quan, tối 10/7, ông Hùng ký công văn gửi báo Tiền Phong, đề nghị cử phóng viên làm việc để cung cấp thông tin cụ thể, đầy đủ hơn.