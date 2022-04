Lãnh sự quán Nga ở Mỹ liên tục bị đe dọa tấn công

TPO - Các cơ quan ngoại giao của Nga trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ thường xuyên phải đối mặt với những lời đe dọa trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

“Chúng tôi nhận được những lời đe dọa hằng ngày qua thư điện tử và qua điện thoại, bằng cả tiếng Nga và tiếng Anh”, quyền Tổng lãnh sự Vyacheslav Slavkin nói với Sputnik. “Có lần chúng tôi bị đe dọa là sẽ bị tấn công bằng bom chai. Lần khác, vào tuần trước, chúng tôi nhận được tin nhắn về một quả bom được gài sẵn.”

Lời đe dọa đánh bom, gửi qua thư điện tử tới cả lãnh sự quán và phái bộ thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, sau đó được xác minh là sai sự thật.

Ông Slavkin chỉ ra rằng ngoài thư điện tử và các cuộc gọi đe dọa, nhiều cuộc biểu tình phản đối Nga nhỏ lẻ đã được tổ chức gần tòa nhà lãnh sự quán gần như hằng ngày. Do đó, các biện pháp an ninh tăng cường đã được áp dụng. Cảnh sát New York được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh 24/24 cho tòa lãnh sự, và cũng được thông báo về những mối đe dọa nhằm vào tòa nhà.

Khó khăn về tài chính

Quyền Tổng lãnh sự Slavkin cho biết các tài khoản của lãnh sự quán ở Ngân hàng Mỹ đã bị phong tỏa từ giữa tháng 3. Và cơ quan này hiện đang phải hoạt động dựa trên quỹ dự trữ tiền mặt khẩn cấp.

“Chúng tôi bị hạn chế về khả năng chi trả cho các tiện ích. Chúng tôi không thể trả tiền gas, tiền bảo hiểm. Chúng tôi không thể chi trả cho những thứ cơ bản cần thiết để giữ cho lãnh sứ quán hoạt động”, ông Slavkin nói.

Việc trả lương cho nhân viên cũng bị hạn chế, vì lãnh sự quán bị tước quyền phát hành séc và bị khóa thẻ thanh toán.

Theo ông Slavkin, lãnh sự quán đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề kinh phí hoạt động. Washington đã hứa sẽ hỗ trợ lãnh sự quán mở tài khoản mới tại một ngân hàng khác, nhưng cho đến nay vẫn chưa có động thái gì.

Bất chấp khó khăn, ông Slavkin cho biết lãnh sự quán vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình như bình thường. "Chúng tôi vẫn tiếp nhận công dân toàn thời gian. Không có bất kỳ hạn chế nào đối với bất kỳ dịch vụ nào, mặc dù thực tế là chúng tôi đã giảm số lượng nhân viên tại lãnh sự quán gần ba lần". Hiện, số nhân viên làm việc tại lãnh sự quán này là 5 người.

Nga có đại sứ quán ở thủ đô Washington (Mỹ) và các lãnh sự quán ở New York, Houston. Ngược lại, Mỹ có đại sứ quán ở thủ đô Mátxcơva (Nga) và có lãnh sự quán ở Vladivastok, Ekaterinburg.

Các cơ sở ngoại giao Mỹ tại Nga hiện vẫn chưa thông báo về bất kỳ sự cố hoặc mối đe dọa nào liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ ở Mátxcơva mới đây đã đưa ra một loạt cảnh báo, kêu gọi công dân Mỹ hạn chế đến Nga, và những người đã ở Nga “nên nhanh chóng rời đi”.

Minh Hạnh