Lãnh đạo Sở Y tế Ninh Thuận nói gì về kết quả nồng độ cồn trong máu nữ sinh tử nạn

TPO - Theo lãnh đạo Sở Y tế và Phòng CSGT tỉnh Ninh Thuận, nồng độ cồn trong máu nữ sinh Hồ Hoàng Anh (lớp 12, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, ở TP. Phan Rang - Tháp Chàm) với mức 0,79 mg/100 ml là bình thường, không phải do sử dụng rượu bia.

Chiều 1/8, đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết Công an tỉnh này đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh Hồ Hoàng Anh bị tử vong cho cơ quan điều tra quân sự xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến những tranh cãi xung quanh câu chuyện đo nồng độ cồn nữ sinh bị tử vong do tai nạn giao thông, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận khẳng định, kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu là “bình thường, không có dấu hiệu uống rượu bia”.

Cùng ngày, ông Bùi Văn Kỳ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, xác nhận: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận vừa có báo cáo vụ việc liên quan đến kết quả xét nghiệm máu của nữ sinh Hồ Hoài Anh. Theo lãnh đạo Sở Y tế Ninh Thuận, trường hợp em Hoàng Anh tử vong thì sẽ do Trung tâm Pháp y tỉnh lấy mẫu máu. Tuy nhiên, sau khi bị tai nạn, nữ sinh này đang cấp cứu tại bệnh viện và phía bệnh viện đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm.

Nói thêm về những tranh cãi nồng độ cồn của nữ sinh Hồ Hoàng Anh, lãnh đạo Sở Y tế Ninh Thuận cho biết, Bộ Y tế đã hướng dẫn đối với những người tham gia giao thông không uống rượu bia nhưng trong người vẫn có nồng độ cồn đó là cồn sinh học. Theo đó, Bộ Y tế có quyết định 320 quy định xét nghiệm mà có kết quả nồng độ cồn trong máu dưới 0,5023 mg/ml thì được coi là không có nồng độ cồn. Thực tế, các thức ăn như trái cây, sữa chua hay đồ uống có nước ngọt ga cũng có thể sinh ra nồng độ cồn nội sinh. Như trường hợp nữ sinh Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu tương đương với 0,0079 mg/ml là “bình thường”.

Theo vị Phó giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận, phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã làm đúng quy trình và kiểm soát rất kỹ bởi thời điểm lấy mẫu máu, toàn bệnh viện chỉ có 2 trường hợp cần xét nghiệm. Không có cơ sở cho rằng bệnh viện đánh tráo kết quả xét nghiệm.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào sáng 28/6, em Hồ Hoàng Anh đến trường nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, sau đó đi xe máy trở về nhà. Khi đến đường 16/4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn trước cổng một ngân hàng) thì Hoàng Anh bất ngờ bị ô tô 7 chỗ BKS 85A-074.07 do ông Hoàng Văn Minh (cán bộ Trung đoàn 937) di chuyển cùng chiều va chạm. Sau vụ tai nạn, nữ sinh bị văng xa khoảng 4m, đầu đập xuống lề đường, va vào trụ điện, tử vong sau đó.

Sau vụ tai nạn nói trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận được Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm yêu cầu lấy mẫu kiểm tra nồng độ cồn của nạn nhân khi đưa vào cấp cứu do tai nạn giao thông theo quy định pháp luật. Phía Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm thông báo cho gia đình nạn nhân cho biết “kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu”.

Tuy nhiên, ông Hồ Hoàng Hùng (61 tuổi, cha nữ sinh Hồ Hoàng Anh) không đồng ý với kết quả kiểm tra nồng độ cồn nêu trên và gửi đơn khiếu nại gửi đến lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đề nghị làm rõ những bất thường xung quanh vụ tai nạn. Liên quan đến việc này, đại tá Huỳnh Tấn Hạnh xác nhận đã tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Hồ Hoàng Hùng. Theo vị lãnh đạo này, sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan công an sẽ xử lý theo thẩm quyền.