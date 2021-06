Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Đắk Lắk bổ nhiệm nhân sự không đúng quy trình

TPO - Trong 4 năm từ 2012-2016, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Đắk Lắk ra quyết định điều động, bổ nhiệm 9 trường hợp không đầy đủ quy trình đối với nguồn nhân sự từ nơi khác đến; điều động 19 viên chức giữ chức vụ một cách tùy tiện, gây bức xúc…

Theo kết luận kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đắk Lắk về công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự; quản lý kho vật chứng; tổ chức cán bộ... giai đoạn từ 1/10/2018 đế 31/3/2020, Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại đơn vị này.

Cụ thể, Đoàn kiểm tra của Tổng cục THADS chỉ rõ trong giai đoạn trên, việc điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo ở Cục THADS Đắk Lắk không đúng các quy định của Bô trưởng Bộ Tư pháp.

Đơn cử, cục này xét tuyển có 6/27 trường hợp chưa có bằng cử nhân luật (một tiêu chuẩn bắt buộc - PV). Trong 4 năm từ 2012-2016, Cục THADS Đắk Lắk ra quyết định điều động, bổ nhiệm 9 trường hợp nhưng đều không thực hiện đầy đủ quy trình đối với nguồn nhân sự từ nơi khác đến.

Điển hình như ngày 27/1/2016, ông Bùi Đăng Thủy - Cục trưởng THADS tỉnh này ký quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Loan làm Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Buôn Hồ nhưng không tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo để thống nhất chủ trương giới thiệu nhân sự; thời điểm này, bà Loan chưa đủ tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị để được bổ nhiệm.

Ngày 28/4/2017, ông Thủy lại ký quyết định điều động bà Loan từ thị xã Buôn Hồ về làm phó trưởng phòng tổ chức cán bộ Cục THADS Đắk Lắk khi chưa trao đổi với lãnh đạo nơi công tác của bà Loan, cũng như chưa thống nhất với nơi tiếp nhận. Vào thời điểm này, bà Loan vẫn còn thiếu tiêu chuẩn lý luận chính trị.

Ngoài ra, Cục THADS Đắk Lắk còn cử ông Nguyễn Hữu Năm - Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Ea Súp thi nâng ngạch và bổ nhiệm vào ngạch chấp hành viên trung cấp khi ông này đang thi hành án kỷ luật vì sinh con thứ 3.

Trong 4 năm, Cục THADS Đắk Lắk còn điều động 19 viên chức giữ chức vụ một cách tùy tiện, không đầy đủ các quy trình, gây bức xúc…

Cũng theo kết luận của Tổng cục THADS, Cục THADS Đắk Lắk có vi phạm nghiêm trọng liên quan đến đổi tang vật gỗ lậu của một vụ án hình sự.

Năm 2017, Cục trưởng Cục THADS Đắk Lắk ra quyết định thi hành án tịch thu sung quỹ nhà nước hơn 622m3 gỗ lậu từ Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an. Số gỗ tang vật này của Cty TNHH Hiền Thái, do bà Phạm Ngọc Diệu Hiền làm chủ.

Thế nhưng, trong quá trình bàn giao các đơn vị liên quan xác định, có 54 lóng gỗ với khối lượng 12,3m3 không đúng chủng loại theo bảng kê lâm sản mà Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chuyển giao cho Cục THADS Đắk Lắk.

Sở Tài chính Đắk Lắk xác định, số lượng gỗ bị “thất lạc” trên tương đương với số tiền hơn 365 triệu đồng. Mãi đến tháng 7/2020, bà Hoàng Thị Thu Phương, Chấp hành viên Cục THADS Đắk Lắk đã nộp lại số tiền 365 triệu đồng này để sung quỹ.

Đáng nói, khi cơ quan chức năng tiến hành xác minh số 54 lóng gỗ bị đổi trên, Cục trưởng Cục THADS tỉnh này không phối hợp để điều tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan và còn chậm khắc phục hậu quả.