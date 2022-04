Lạng Sơn: Trưởng công an huyện Bình Gia tử vong tại nhà riêng

TPO - Sáng 24/4, Thượng tá Hoàng Việt Châu, Trưởng công an huyện Bình Gia được phát hiện tử vong tại nhà riêng, nghi vấn do tự tử

Theo thông tin ban đầu, Thượng tá Hoàng Việt Châu (SN 1975), Trưởng Công an huyện Bình Gia đã tử vong trong tư thế treo cổ tại tầng 3 nhà riêng thuộc khu tái định cư Phai Luông 5, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, nghi vấn do tự tử.

Thượng tá Châu được coi là người khá điềm đạm, hiền lành, được cán bộ, người thân và anh em trong ngành tin yêu.

Thượng tá Châu được điều chuyển từ một phòng nghiệp vụ công an tỉnh Lạng Sơn đảm trách Trưởng công an huyện Bình Gia khoảng 2 năm nay. Gần đây, Thượng tá Châu được cho là có một số dấu hiệu cho thấy bị trầm cảm do “hậu COVID-19”.

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.