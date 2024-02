Lần đầu tiên, một gôn thủ LIV Golf được mời tham dự một trong bốn giải major

TPO - Joaquin Niemann sắp trở thành tay gôn đầu tiên của LIV Golf được mời thi đấu ở một trong bốn giải golf danh giá nhất thế giới.

The Masters, một trong bốn giải golf cao quý nhất thế giới bên cạnh PGA Championship, US Open và The Open Championship, thông báo rằng họ đã gửi lời mời đặc biệt tới Joaquin Niemann, tay gôn thuộc LIV Golf, tham dự giải đấu diễn ra từ ngày 11 đến 14/4 tới.

Niemann gia nhập LIV Golf vào tháng 8/2022, không lâu sau khi giành chiến thắng ở Genesis Invitational do Tiger Woods tổ chức. Khoảng thời gian ấy anh còn đứng hạng 19 thế giới, vì vậy vẫn đủ tư cách tham dự The Masters 2023 (cùng với 17 gôn thủ khác thuộc LIV Golf) và xếp thứ 16 chung cuộc. Tuy nhiên vì thành tích ở LIV Golf không được tích hợp điểm số vào BXH golf thế giới, hiện golfer người Chile đã rơi ra ngoài tốp 50 (chính xác là thứ 81), đồng nghĩa với việc không đủ điều kiện chơi ở The Masters.

Cách đây không lâu, Niemann đã đánh bại Sergio Garcia trong trận play-off để đăng quang LIV Golf Opener ở Mexico, sau đó bày tỏ tham vọng sẽ giành chức vô địch ở bộ tứ major danh giá. Tuy nhiên, anh nhận thức được việc không thể tham dự ngay cả khi The Masters vẫn mở cửa cho các golfer LIV Golf nếu đủ điều kiện.

Vận may đã mỉm cười với Niemann khi Augusta National, công ty tổ chức The Masters quyết định gửi lời mời đặc biệt.

Chủ tịch The Masters, Fred Ridley cho biết: “Giải đấu có truyền thống lâu đời là mời những gôn thủ quốc tế hàng đầu nhưng lại không đủ tiêu chuẩn. Việc mời Niemann (và 2 golfer khác ở LIV Golf gồm Ryo Hisatsune người Nhật Bản, Thorbjorn Olesen người Đan Mạch) thể hiện cam kết của giải đấu trong việc phát triển sự quan tâm đến môn golf trên toàn thế giới".

Bên cạnh đó, Augusta National cũng viện dẫn chiến tích vô địch Australia Open (giải được đồng tài trợ bởi DP World Tour) của Niemann (nhưng lờ đi chức vô địch của anh tại LIV Golf Mayakoba mới đây) khi đưa ra lời mời. Điều này khiến golfer người Chile trở thành tay gôn đầu tiên của LIV Golf được mời thi đấu ở một trong bốn giải golf danh giá nhất thế giới.

Như vậy tại The Masters 2024 sẽ có 13 golfer đến từ LIV Golf, bao gồm cả đương kim vô địch Jon Rahm. Mười người trong số họ đã từng vô địch giải đấu này hoặc đã chiến thắng một trong ba giải lớn còn lại trong 5 năm qua.