Lâm Đồng: Khởi tố vụ khai báo gian dối, làm lây lan dịch bệnh COVID-19

TPO - TIN NÓNG ngày 5/7: Không vào được khu phong tỏa, bảo vệ đập phá chốt; Tử hình kẻ rượu say rồi cà khịa, giết người; Hai nhóm hỗn chiến, 2 người bị đâm chết; Giáo viên cấp 3 tống tiền người yêu bằng clip 'nóng';...

TPO - Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Hoan (SN 1985, quê Ninh Thuận) để điều tra, làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn phường Tân Phước Khánh.

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá nhóm tàng trữ lưu hành tiền giả. Từ vụ án này công an tiếp tục phát hiện dây mua bán ma túy.