Một bệnh nhân COVID-19 trốn viện, bắt xe từ Mỹ Đình về Hà Giang

TPO - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, kết hợp với vùng gió hội tụ trên cao, đêm ngày 4, rạng sáng ngày 5/7, một số nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa to, đặc biệt tại TP Lào Cai có mưa rất to.