Làm đẹp mãi những cánh rừng xanh

TP - Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải là ngọn cờ đầu, ngọn cờ đẹp, tiên phong trong ngành lâm nghiệp ở xứ “gió Lào, cát trắng” Quảng Trị. Xứng danh đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Năm 2003, Công ty được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này.

Ông Hoàng Ngọc Thành-Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải - Quảng Trị, cho hay, tiền thân của Công ty là Lâm trường Bến Hải được thành lập ngày 1/7/1961, đến nay đã có bề dày lịch sử hơn 60 năm xây dựng và phát triển. Công ty là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do UBND tỉnh Quảng Trị làm chủ sở hữu, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ quản lý, sản xuất kinh doanh như trồng rừng, chăm sóc rừng, quản lý bảo vệ rừng, sản xuất các giống cây lâm nghiệp, khai thác nhựa thông, chế biến tinh dầu, dịch vụ lâm nghiệp, thiết kế, tư vấn quản lý, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lâm nghiệp...

Năm 2024, dưới sự lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, sự đoàn kết thống nhất của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh Quảng Trị giao, cụ thể như sau: Doanh thu 45.830 triệu đồng/38.350 triệu đồng đạt 120%; Nộp ngân sách 2.569 triệu đồng/2.310 triệu đồng đạt 111%; Lợi nhuận tạm tính: 8.460 triệu đồng/7.050 triệu đồng đạt 120%; Năng suất lao động đạt 120%, tăng 20% so với kế hoạch đề ra; Khai thác nhựa thông 995 tấn/953 tấn đạt 104%; Bảo vệ tốt diện tích đất rừng được cho thuê và giao quản lý. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Công ty quản lý được giữ vững, đời sống, việc làm và các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, tiền lương bình quân đạt trên 10,0 triệu đồng/người/tháng.

“Công ty đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương thông qua các hoạt động khai thác nhựa thông, trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, khai thác rừng trồng, sản xuất cây giống, …góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương sống gần rừng”. Ông HOÀNG NGỌC THÀNH

Bên cạnh đó, Công ty đã mạnh dạn đầu tư thử nghiệm các mô sản xuất mới như phát triển rừng tràm năm gân để tạo vùng nguyên liệu phục vụ chưng cất tinh dầu, hiện nay sản phẩm đã được cung ứng ra thị trường, tiếp tục mở rộng diện tích rừng trồng thông nhựa và một số cây dược liệu nhằm đa dạng hoá sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công tác quy hoạch, đề bạt, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch đảm bảo đúng quy trình. Các chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản hướng dẫn của các cấp liên quan đến hoạt động của Công ty được triển khai đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Công ty luôn hưởng ứng và tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội do các ban ngành, địa phương, đơn vị phát động với số tiền hàng trăm triệu đồng.

“Nhân dịp năm mới Ất Tỵ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải - Quảng Trị xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh, quý khách hàng, đối tác, toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty cùng gia đình lời tri ân sâu sắc và chào đón một năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, thành công”, ông Hoàng Ngọc Thành chia sẻ.