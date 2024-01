Lại nổ tranh luận vì drama của các Chị đẹp

TPO - MLee đăng tải clip học thổi sáo như lời minh chứng cho nghi vấn "nhép" nhạc cụ trên sân khấu show Chị đẹp. Tuy vậy, những dòng tâm sự của nữ ca sĩ lại dấy lên làn sóng tranh luận.

Mỗi tuần một drama ở show "Chị đẹp"

Công diễn 5 ca khúc Mây và núi vẫn tạo tranh cãi dai dẳng suốt tuần qua. MLee nhạc cụ thổi sáo và đánh trống và giành chiến thắng trước Hương Ly (chơi đàn hạc, đàn t'rưng và đàn tỳ bà) và Mỹ Linh (chơi đàn đá).

Nhiều khán giả đánh giá cao màn trình diễn của Hương Ly nhưng cô vẫn nhận thất bại trước MLee. Về nghi vấn “nhép” nhạc cụ trên nền nhạc có sẵn, Hương Ly đã đăng tải đoạn video chơi đàn tỳ bà để chứng minh khả năng. Trong khi đó, MLee trở thành nhân vật hứng chịu chỉ trích từ cộng đồng mạng, yêu cầu cô chia sẻ clip thổi sáo như phần trình diễn trên truyền hình. Theo ý kiến của nhiều khán giả, chiến thắng của MLee bị nghi ngờ có sự tác động từ ban tổ chức.

Hôm 19/1, MLee đăng tải video tập thổi sáo, cô nói phân vân nhiều ngày vì không đủ dũng cảm đối diện. “Quá nhiều nỗi sợ và lo lắng. Không biết người ra sẽ bình luận gì, những dòng seeding (ý chỉ những tài khoản ảo bình luận trong bài viết nhằm tạo hiệu ứng – PV) có xuất hiện không, khán giả sẽ phản ứng ra sao” – ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ sinh năm 1992 cho biết clip tập thổi sáo của cô không phải để giải thích, mà là lời cảm ơn đến fan luôn ủng hộ, cổ vũ tinh thần.

“MLee của các bạn không phải là ‘hero’, nhưng nhất định không chịu làm một ‘zero’” – MLee nhắn nhủ fan.

Những tưởng clip sẽ xoa dịu dư luận, song tâm sự của MLee không nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Các ý kiến đánh giá chị đẹp MLee háo thắng.

“Những ngày đầu MLee tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng tôi ủng hộ bạn. Nhưng càng vào trong sự háo thắng, hơn thua và khao khát chiến thắng của bạn làm mình phải ‘quay xe’”, “Liệu bạn có thực sự trung thực trong bài biểu diễn so tài với Hương hay chưa, có lẽ tự bản thân bạn hiểu rõ. Chúng tôi là khán giả, ai cố gắng hay không, ai tốt tính, ai tài năng, chúng tôi tự đánh giá được. Bạn đang thể hiện quá nhiều so với tài năng mà bạn đang có, khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn”, “Video này có chứng minh được bạn thực sự thổi sáo trong bài thi không, bạn biết, những người có chuyên môn chắc chắn biết, còn cá nhân tôi thấy như hai trình độ khác hẳn nhau”… khán giả phàn nàn ngay dưới bài đăng của MLee.

Khán giả mất lòng tin

MLee để lại ấn tượng khá tốt từ tập đầu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, dù thế nỗ lực của cô vẫn chưa đủ để chinh phục nhiều đối tượng khán giả. So với 29 chị đẹp còn lại, MLee không có màn thể hiện tạo hiệu ứng hay tạo khác biệt.

Ở những sân khấu công diễn, cô luôn nằm trong top chiến thắng, an toàn vào vòng trong. Một điều gây chú ý hơn cả, MLee cùng đội Lệ Quyên trong 5 công diễn khiến người xem ngán ngẩm, nghi ngờ chương trình quá ưu ái cô.

Sau Ước gì - Mưa phi trường ở công diễn 3, đội trưởng MLee có bài đăng về quá trình thực hiện tiết mục. Tới phần Trang Pháp, cô nói biết đồng nghiệp muốn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, nên đã tin tưởng giao cho Trang Pháp nhiệm vụ làm nhạc với nhà sản xuất âm nhạc DTAP.

Vì bài đăng này, khán giả cho rằng MLee ẩn ý chê bai Trang Pháp khi kể "tổng thể mãi chưa ổn", "chưa thật sự trơn tru", phải đến khi MLee tìm đến DTAP, mọi thứ mới xong xuôi, trót lọt.

Trước nghi vấn xích mích với Trang Pháp, MLee bị bủa vây bởi những lời chỉ trích của khán giả. Việc MLee đề cập đến việc cô bị “seeding” bằng những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội khiến một bộ phận cư dân mạng bất bình, cho rằng cô thiếu tôn trọng khán giả.

“Khán giả góp ý mà bạn nói seeding. Từ đầu tài năng của bạn không quá nổi bật nhưng bạn vẫn thắng, vậy nên khán giả bức xúc. Tới giờ bạn vẫn không hiểu vấn đề ở đâu”, “Sau nhiều ngày qua nghĩ ngợi, MLee vẫn không hiểu lý do khán giả ý kiến về bạn không phải do cây sáo. Khán giả muốn sân chơi công bằng, trung thực và vui vẻ, nhưng để khán giả đổi thái độ từ giải trí đơn thuần thành bất bình cũng có lý do. Không phải 10-20 khán giả, ở đây là số đông đang lên tiếng, cả những khán giả trung lập nhất cũng đang khó chịu”… cư dân mạng nói về chi tiết MLee nghi có người thuê “seeding”.

Các chị đẹp nói gì về MLee?

Trở thành tâm điểm chỉ trích, MLee được nhiều nghệ sĩ trong chương trình lên tiếng bảo vệ. Diệp Lâm Anh đăng tâm thư dài, cho biết MLee stress nặng, khóc sưng mắt vì luồng ý kiến trái chiều. Cô sẵn sàng dùng hết mối quan hệ, khả năng và cả uy tín của mình để bảo vệ MLee, giúp đồng nghiệp vượt qua thời gian khó khăn.

Diệu Nhi cũng dành lời khen cho MLee là người giỏi giang, đáng yêu, hồn nhiên. “Vì hồn nhiên nên đôi khi chưa ai hiểu mình. Thời gian sẽ chứng minh tất cả” – cô viết.

Là người thân thiết với MLee trong chương trình, Lệ Quyên nhận xét đàn em là người có trách nhiệm và cực kỳ máu chiến. “Không có em, chắc chị đã xin dừng cuộc chơi, khi vào cuộc chị mới thấy cực quá”. Ca sĩ nói điều may mắn nhất khi tham gia show Đạp gió bản Việt là gặp mọi người trong không khí vui vẻ, văn minh và gặp được MLee.

Một số ý kiến nhận định: “Nếu MLee thật sự xấu tính như những trên mạng xã hội nói, tôi tự hỏi lý do gì có thể khiến cho chị đẹp lên tiếng bảo vệ cô ấy giữa cơn sóng dư luận lại nhiều đến như vậy, bất chấp việc họ có thể bị vạ lây”.

Tuy vậy, nhiều người nhận thấy MLee chịu nhiều “gạch đá” hoàn toàn có cơ sở, sự việc dường như bị “đổ thêm dầu vào lửa” kể từ bài đăng nhắc đến Trang Pháp của MLee.