Kỷ luật để làm gương

TP - Cuối tuần qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2021 và hai Ủy viên Trung ương.

Bộ Chính trị kết luận Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 có những vi phạm “gây hậu quả nghiêm trọng” và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo.

Đặc biệt, trên cơ sở kết luận và đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN), Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế; Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu rõ: Các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Công Tạc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế.

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho thấy: Vi phạm của những cán bộ nói trên là “rất nghiêm trọng” và trên cả 3 mặt: Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; vi phạm quy định của Đảng (vi phạm Những điều đảng viên không được làm, Quy định nêu gương); Vi phạm pháp luật của Nhà nước.

Trong Quy định nêu gương (Quy định số 08-QĐi/TW) do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 25/10/2018, tại Điều 3.5 và 3.7 nêu rõ: “Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống: Tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đối với việc đề xuất, cho chủ trương, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, đề án kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đấu giá đất đai, tài sản nhà nước”; “Lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để sử dụng, vay, mượn tiền, tài sản, phương tiện của tổ chức, cá nhân trái quy định”.

Với sai phạm ở khung “rất nghiêm trọng”, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng ông Phạm Công Tạc. Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long.

Lần này Trung ương sẽ họp bất thường để xem xét thi hành kỷ luật Đảng với hai Ủy viên Trung ương nói trên. Trung ương sẽ dùng lá phiếu của mình để đưa ra hình thức kỷ luật nghiêm minh nhất đối với những vi phạm mà hai Ủy viên Trung ương đã phạm phải, để làm gương cho cán bộ, đảng viên.