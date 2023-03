Kỳ lạ gà trống đẻ trứng nhỏ chỉ bằng đồng xu

TPO - Khi ra chuồng gà trống, bà Xuân phát hiện có một quả trứng rất nhỏ chỉ bằng đồng xu loại 5.000 đồng. Trong khi đó, trứng do gà mái đẻ to gấp 5 lần như vậy.

Bà Lục Thị Xuân (trú bản Khe Sài 2, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, gia đình bà vừa phát hiện gà trống của gia đình đẻ ra một quả trứng rất nhỏ so với những quả trứng bình thường.

Theo đó, trưa ngày 12/3, bà Xuân ra chuồng gà nhặt trứng thì phát hiện trong chuồng nuôi gà trống có 1 quả trứng rất nhỏ.

Khi cầm lên xem, quả trứng này chỉ to hơn ngón tay cái và nhỏ chỉ bằng đồng xu loại 5.000 đồng.

Theo bà Xuân, gia đình bà có nuôi cả gà trống và gà mái. Tuy nhiên toàn bộ gà mái được bà nhốt riêng vào chuồng để đẻ trứng mà không được ra ngoài. Chuồng còn lại chỉ nuôi gà trống mà không có con gà nào khác vào trong. Vậy nên bà Xuân khẳng định quả trứng này là của con gà trống được nuôi hơn 3 năm nay đẻ ra.

Theo quan sát, quả trứng màu vàng đậm, có khoang trắng bên ngoài. Kích thước quả trứng rất nhỏ chỉ bằng 1/3 quả trứng thông thường. Quả trứng có chiều dài gần 3 cm, bề ngang vừa bằng đồng xu 5.000 đồng.

Bà Xuân cho biết thêm, trước đây bà đã từng nghe các cụ lớn tuổi trong bản nói gà trống đẻ trứng sẽ mang lại sự may mắn cho gia chủ. Cũng vì lần đầu thấy quả trứng nhỏ do gà trống đẻ ra nên bà Xuân sẽ giữ lại để làm kỷ niệm và giữ lại để lấy may.

Nghe tin gà trống của gia đình bà Xuân đẻ trứng, rất đông người dân trong bản đã tìm đến để tận mắt nhìn, sờ quả trứng.