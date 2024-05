Kiến trúc cầu hơn 1.600 tỷ đậm hình ảnh quăng chài ở Hậu Giang

TPO - Cầu Nguyễn Chí Thanh dự kiến vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng mang kiến trúc lấy biểu tượng từ cá thát lát, khóm Cầu Đúc, là đặc sản của tỉnh Hậu Giang; hình ảnh quăng chài kéo lưới là một trong những nét đặc trưng của người dân địa phương, thể hiện sự bội thu.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa thông qua phương án kiến trúc cầu Nguyễn Chí Thanh, bắc qua kênh xáng Xà No, đoạn qua TP. Vị Thanh. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư, dự kiến khởi công năm 2025.

Theo thiết kế, cầu Nguyễn Chí Thanh dài 380 m, rộng 29 m.

Phương án kiến trúc cầu đạt giải Nhất với tên Quăng chài - kéo lưới, đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt.

Ý tưởng thiết kế lấy biểu tượng từ cá thát lát, khóm Cầu Đúc là đặc sản của tỉnh, với hình ảnh quăng chài kéo lưới là một trong những nét đặc trưng của người dân địa phương, thể hiện sự bội thu. Cầu dự kiến tạo được điểm nhấn thu hút du khách, phù hợp với cảnh quan, gắn du lịch tuyến kênh xáng Xà No trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - cho rằng, việc xây cầu Nguyễn Chí Thanh để kết nối quốc lộ 61C với đường 19/8 nhằm phát triển vùng Bắc Xà No. Hiện, khu vực này chưa có giao thông kết nối liên hoàn, cây cầu khi hoàn thành sẽ tạo thuận lợi giao thương, thu hút nhà đầu tư, phù hợp quy hoạch mạng lưới giao thông quốc gia.

Ông Hòa lưu ý đơn vị thiết kế được chọn hoàn thiệ phương án, hài hòa và phù hợp với thực tế, trình UBND tỉnh xem xét trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Kênh xáng Xà No dài khoảng 40 km, bắt nguồn từ ngã ba Vàm Xáng, sông Cần Thơ (một nhánh lớn của sông Hậu) thuộc huyện Phong Điền TP. Cần Thơ, đi qua huyện Châu Thành A, huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh của tỉnh Hậu Giang, đến ngã ba sông Ba Voi trước khi đổ ra sông Cái Lớn (Kiên Giang) chảy ra biển Tây. Đây là công trình đường thủy trăm năm, kênh xáng Xà No từng được xem là “con đường lúa gạo” sầm uất bậc nhất Đông Dương hồi đầu thế kỷ 20.

Hiện đoạn sông qua Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang có các cầu bắc qua kênh xáng Xà No như: Cầu Xà No, cầu 30/4, cầu Đoàn Kết… Trong đó, cầu Xà No lớn nhất, khánh thành năm 2011, tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng.