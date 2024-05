Kiểm tra việc xử lý 'trốn' bảo hiểm xã hội tại 7 tỉnh thành

TPO - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết sẽ kiểm tra tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại một số địa phương. Đặc biệt, là công tác kiến nghị khởi tố đối với hành vi trốn đóng các loại bảo hiểm này.

Theo đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 tại bảo hiểm xã hội 7 tỉnh, thành phố gồm: Cao Bằng, Thái Nguyên, Nam Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Vĩnh Long.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, mục đích kiểm tra nhằm đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, xử lý, khắc phục.

Cùng với đó, việc kiểm tra nhằm phòng, chống, ngăn chặn các vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phát hiện các quy định còn bất cập, chưa thống nhất hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

Về nội dung kiểm tra, BHXH Việt Nam cho biết sẽ tập trung kiểm tra việc bố trí nguồn lực và các điều kiện để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về xử lý vi phạm; trách nhiệm của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trong thực hiện và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

BHXH Việt Nam sẽ kiểm tra tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Các nội dung gồm có tổng số vụ vi phạm; số vụ vi phạm bị xử phạt hành chính; số vụ chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đặc biệt, là tình hình thực hiện công tác kiến nghị khởi tố đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015. Thời gian thực hiện việc kiểm tra trong quý III và quý IV năm nay.

Theo BHXH Việt Nam, tính từ năm 2018 đến hết 31/12/2023, cơ quan BHXH đã gửi 417 hồ sơ kiến nghị khởi tố sang Cơ quan điều tra. Trong đó có 34 hồ sơ kiến nghị khởi tố về Tội gian lận BHXH, BHTN, 4 hồ sơ kiến nghị khởi tố về tội gian lận BHYT, 379 hồ sơ kiến nghị khởi tố về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Đến hiện tại, đã có 15 hồ sơ đã được khởi tố, trong đó có 8 bản án đã có hiệu lực pháp luật với số tiền cá nhân, tổ chức phải thi hành án cho cơ quan BHXH là trên 2,69 tỷ đồng. Số tiền cơ quan BHXH đã thu hồi được từ thi hành án đạt hơn 2,38 tỷ đồng (chiếm 88,5% số tiền phải thi hành án).

Tuy nhiên, tính đến nay, trên thực tế chưa có vụ án nào liên quan Điều 216 được đưa ra xét xử do cơ quan công an xác định hành vi vi phạm chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, chưa đủ điều kiện thụ lý. Có 220 hồ sơ không khởi tố do được xác định là không có dấu hiệu tội phạm, không có hành vi vi phạm hoặc chuyển xử lý hành chính; 23 hồ sơ tạm đình chỉ giải quyết kiến nghị khởi tố; 2 hồ sơ bị tạm đình chỉ, đình chỉ; 103 hồ sơ vẫn đang trong quá trình xem xét, giải quyết.