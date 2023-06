Kiểm tra kho hàng, bất ngờ phát hiện hàng nghìn bình khí cười

TPO - Thượng tá Đàm Bảo Quân - Trưởng Công an TP. Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng liên quan để điều tra làm rõ việc doanh nghiệp chứa hàng ngàn bình khí cười.

Theo thượng tá Quân, trưa 23/6, Công an TP. Dĩ An phối hợp với Đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương và Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC05) Công an TPHCM bất ngờ kiểm tra kho hàng số 3 của Công ty TNHH Đầu tư thi công xây dựng Hưng Phát (khu phố Hiệp Thắng, phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.202 bình chứa đầy khí N20 (khí cười) cùng nhiều dụng cụ máy móc dùng để sang chiết khí. Tiến hành kiểm tra tại nhà kho số 3 của doanh nghiệp này, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chủ cơ sở che chắn, làm vết ngăn ngụy trang cho số bình khí và máy móc phương tiện sang chiết khí.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Trần Mạnh Hà (45 tuổi, ngụ TPHCM) là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thi công xây dựng Hưng Phát cho biết, kho hàng trên đang cho ông Cao Đức Dũng (44 tuổi, quê Thanh Hóa) thuê lại để sử dụng. Tuy nhiên, ông Hà không liên lạc được với ông Cao Đức Dũng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.