Phát hiện kho hàng không rõ nguồn gốc 'khủng' trong khu công nghiệp Sóng Thần 1

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra một kho hàng trong khu công nghiệp, hai thùng container tại nhà ga xe lửa và phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chiều 12/6, đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với công an địa phương tiến hành kiểm tra kho hàng trong khu công nghiệp Sóng Thần 1 (thành phố Dĩ An), do ông Nguyễn Hùng Mạnh làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận 880 tang vật các loại, gồm: Cục nóng máy lạnh, cục lạnh máy lạnh, bếp gas, xe đạp điện...Làm việc với cơ quan chức năng, chủ kho hàng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm là hàng nhập lậu thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập khẩu.

Theo trình bày của ông Nguyễn Hùng Mạnh, chủ kho hàng hóa, toàn bộ số lượng hàng hóa nêu trên là của một doanh nghiệp có trụ sở tại TPHCM. Đội Quản lý thị trường số 2 Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định tạm giữ và niêm phong toàn bộ hàng hóa, vận chuyển về nơi tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cũng theo đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương, trước đó, đơn vị này phối hợp cùng Cục cảnh sát giao thông, Đội cảnh sát kinh tế và ma túy Công an thành phố Dĩ An, tiến hành kiểm tra điểm tập kết hàng hóa của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội – Chi nhánh dịch vụ vận tải đa phương thức tại Ga Sóng Thần (phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Quá trình kiểm tra 2 thùng container số 529827-7 và 528395-5, cơ quan chức năng ghi nhận có 102.399 đơn vị sản phẩm các loại, gồm: Quần áo, giày dép, linh kiện điện tử, mỹ phẩm, đồ chơi kích dục, dụng cụ gia đình...

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ số hàng hóa trên chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với hàng hóa. Theo trình bày của đơn vị vận tải, toàn bộ hàng hóa nêu trên được vận chuyển từ ga Yên Viên (TP Hà Nội) vào ga Sóng Thần (tỉnh Bình Dương). Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định tạm giữ và niêm phong toàn bộ hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ.