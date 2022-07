Không quân Canada thành lập đơn vị không gian mới

TPO - Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada vừa thành lập Sư đoàn Không gian số 3 như là sự bổ sung mới nhất cho quân đội nước này, Bộ Quốc phòng Canada tuyên bố ngày 22/7.

Mục tiêu của đơn vị mới sẽ là cải thiện năng lực không gian của quốc gia, đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin liên lạc, dẫn đường, chỉ huy và kiểm soát và nhận thức tình huống cho quân đội. Đồng thời, hỗ trợ các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, giám sát các phương pháp tiếp cận hàng hải và cải thiện khả năng ra quyết định của quân đội Canada trong các hoạt động ở nước ngoài.

Ngoài ra, Sư đoàn Không gian số 3 sẽ giúp Canada bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các mối đe doạ từ không gian trong bối cảnh một số quốc gia tiếp tục tăng cường khả năng gây nhiễu của mình trước các lực lượng thù địch. Đơn vị này là câu trả lời cho nhu cầu ngày càng tăng của Canada trong việc bảo vệ các lợi ích của mình trong không gian, củng cố khả năng chỉ huy của quân đội bằng cách nâng cao nhận thức về tình huống, cùng với các lợi ích khác, Bộ Quốc phòng tuyên bố.

Đây là bước phát triển mới nhất trong cam kết của Canada đối với Sáng kiến ​​Hoạt động Không gian Kết hợp, có sự tham gia của Mỹ, Anh và các đồng minh khác.

Xây dựng quân đội sáng tạo

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Anita Anand mô tả không gian là một lĩnh vực quan trọng trong một môi trường an ninh quốc tế ngày càng phức tạp. “Khi môi trường an ninh quốc tế ngày càng trở nên phức tạp, không gian là một lĩnh vực quan trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta”, bà Anand nói.

Bà cho biết, việc thành lập một bộ phận không gian mới đánh dấu một bước quan trọng trong kế hoạch của Canada nhằm xây dựng một quân đội sáng tạo có thể dự đoán và phản ứng nhanh chóng trước các mối đe dọa đang nổi lên.

Tư lệnh Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada Al Meinzinger tán thành tuyên bố của Bộ trưởng Anand, nói rằng lĩnh vực không gian rất cần thiết trong việc hướng dẫn các hoạt động quân sự hằng ngày. Ông giải thích: “Việc thành lập Sư đoàn Không gian số 3 Canada cho phép Lực lượng Không quân Hoàng gia Canadaduy trì cơ cấu tổ chức phù hợp để liên tục tiến hành các hoạt động từ không gian, đồng thời đảm bảo chúng ta (Canada) liên kết với các đồng minh đã thành lập Bộ chỉ huy Không gian tương tự”.

Sắp tới, đơn vị mới sẽ chào đón Phi đội Không gian số 7 và Phi đội Hỗ trợ số 7, có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu thu thập từ không gian nhằm hỗ trợ các nhiệm vụ của Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada.