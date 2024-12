Không khí lạnh tăng cường ở TPHCM

TPO - Sáng 1/12, không khí lạnh tiếp tục khuếch tán xuống phía Nam khiến nền nhiệt tại các tỉnh, thành Nam bộ tiếp tục giảm.

Theo ghi nhận của PV tại TPHCM vào sáng 1/12, người dân thành phố đón ngày mới trong tiết trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 23-25 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, không khí lạnh đang ảnh hưởng đến thời tiết khu vực. Hiện nay, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu dần ở phía Bắc, tuy nhiên vẫn khuếch tán yếu xuống Nam bộ trong 24 giờ tới.

Trong khoảng ngày 2/12, áp cao lạnh lục địa được tăng cường yếu và ngày 6/12 tăng cường mạnh xuống phía Bắc nước ta. Gió Đông Bắc trên vùng biển ngoài khơi Đông Nam bộ giảm dần cường độ tới ngày 6 - 7/12 tăng trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định, sau nâng trục dần lên phía Bắc. Rãnh thấp xích đạo khoảng ngày 4-5/12 suy yếu dần và hạ trục xuống phía Nam.

Dự báo thời tiết tại TPHCM và các tỉnh Nam bộ hôm nay có nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.