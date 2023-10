Khởi động robot để đào hầm metro Nhổn - Ga Hà Nội

TPO - Hai robot đào hầm tự động sẽ được sử dụng để khoan đường hầm từ ga S9 - đoạn khách sạn Daewoo tới ga S12 nằm trên đường Trần Hưng Đạo thuộc dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) vừa cho biết thông tin trên.

Cụ thể, trong thời gian tới hai robot đào hầm tự động sẽ bắt đầu khoan đường hầm từ ga S9 (khách sạn Daewoo, vị trí đang đặt 2 máy đào hầm hiện nay) tới ga S12 nằm trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn trước Ga Hà Nội). Tổng chiều dài hầm hai robot sẽ đào là 4km.

Theo ông Hiếu, 2 robot đào hầm do hãng Herrenkecht (Đức) chế tạo với công nghệ TBM (Tunnel Boring Machine). Mỗi robot có chiều dài hơn 100m, nặng khoảng 850 tấn. TBM là một cỗ máy lớn, hiện đại chuyên sử dụng cho đào đường hầm ngầm.

Đề cập đến việc thi các công trình ngầm của dự án hiện nay, ông Lê Trung Hiếu cho biết, do các vấn đề khách quan, trong đó có vướng mặt bằng ngầm nên tiến độ triển khai bị chậm so với kế hoạch. Do vậy, khi các khó khăn trên được giải quyết, chủ đầu tư và các nhà thầu đang nỗ lực để bù đắp thời gian hao hụt do bị chậm, với việc thi công huy động 100% nhân lực, máy móc và sẽ thi công với 3 ca liên tục.

Dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội), dài 12,5 km. Toàn tuyến có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, trong đó đoạn trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) dài 8,5 km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy - Ga Hà Nội) dài 4 km. Dự án có tiến độ khai thác thương mại trước đoạn trên cao dài 8.5 km vào cuối năm 2023; 4 km đoạn đi ngầm từ khách sạn khách sạn Daewoo về ga Hà Nội có tiến độ hoàn thành, khai thác thương mại vào cuối năm 2027.

Đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể chung của dự án đạt trên 77%, trong đó đoạn trên cao đã hoàn thành khoảng 99,5%; đoạn đi ngầm hoàn thành 36,5%.