Khởi động giải GolfViet Spring Cup 2023

GolfViet Spring Cup 2023 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 27/3 tại sân golf Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh. Giải đấu hứa hẹn là một thử thách thú vị cho các golfer tham gia tranh tài.

Ông Lương Hoàng Hưng – Trưởng BTC giải GolfViet Spring Cup 2023 chia sẻ: "GolfViet Spring Cup là giải golf thường niên hàng năm của cổng thông tin điện tử GolfViet. Giải không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là tạo một sân thi đấu, thể hiện kỹ năng của các golfer mà còn là cầu nối gắn kết quan hệ hợp tác giữa các cá nhân, doanh nghiệp".

Tham gia giải GolfViet Spring Cup 2023, các golf thủ sẽ thi đấu với thể thức đấu gậy có tính điểm chấp qua 18 hố, với 4 bảng đấu dựa theo Handicap: Bảng A (HDCP 0-15), bảng B (HDCP 16-25), bảng C (HDCP 26-36) và bảng Nữ (HDCP 00-36). Golfers không có handicap chính thức sẽ được tính handicap ngày (system 36) và quy về các bảng.

Đúng 12 giờ ngày 27/3, 144 golfers sẽ đồng loạt tee time với những cú đánh bóng đầu tiên. Họ sẽ cùng tranh tài để giành giải Best Gross, Best Net (Nhất, Nhì, Ba) và giải kỹ thuật (Nearest to Pin, Longest Drive). Đặc biệt, giải HIO là xe hơi và tiền mặt khủng đang chờ đón chủ nhân may mắn.

Gala trao giải tổ chức tối cùng ngày với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc và lucky draw hấp dẫn hứa hẹn mang đến cho golf thủ trải nghiệm đáng nhớ.

Chính thức ra mắt qua giải đấu tổ chức tháng 7/2019, đến nay, cổng thông tin điện tử GolfViet (GolfViet.vn) đã trở thành địa chỉ cập nhật thông tin golf và những hoạt động bên lề ở trong nước và quốc tế một cách nhanh chóng, tin cậy. Ngoài ra, GolfViet còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái về golf đa diện, đa chức năng, thuận tiện cho người chơi và các lĩnh vực có liên quan. Đăng ký tham gia & tài trợ giải, xin vui lòng liên hệ: - Ms. Diễm My: 0969 081 509 (Đăng ký tham gia). - Ms. Võ Phương Vi: 0937429981 (Đăng ký tài trợ).