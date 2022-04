Khởi động giải chạy BIDVRun – Cho cuộc sống xanh 2022

Sáng ngày 17/4/2022 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Lễ phát động Giải chạy thiện nguyện online “BIDVRun – Cho cuộc sống Xanh” lần thứ 2. Giải chạy diễn ra trong 22 ngày, từ ngày 17/4 đến ngày 8/5/2022. Ngay trong ngày đầu tiên đã có hơn 17 nghìn vận động viên đăng ký tham gia.

Giải chạy online “BIDVRun – Cho cuộc sống Xanh” được tổ chức dành cho tất cả mọi người, qua đó khích lệ tinh thần rèn luyện sức khỏe cộng đồng, vận động cán bộ, khách hàng BIDV và công chúng chung tay bảo vệ môi trường, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Toàn bộ thành tích km của vận động viên tham gia giải chạy sẽ được quy đổi thành chi phí do BIDV tài trợ để đóng góp xây nhà cộng đồng tránh lũ và triển khai chương trình trồng “1 triệu cây Xanh” do BIDV phát động nhằm hưởng ứng Đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Thủ tướng Chính phủ.

Giải chạy là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập BIDV (26/4/1957 – 26/4/2022), hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Ngành Ngân hàng Việt Nam, đồng thời là hoạt động hưởng ứng Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31.

Trong ngày đầu tiên diễn ra Giải chạy, toàn bộ số km chạy hợp lệ được nhân 3 lần chi phí đóng góp, tương đương 1km thành tích chạy được quy đổi tối thiểu 3.000 đồng. Tại bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có gần 1.000 vận động viên cùng các đại diện các đơn vị/chi nhánh trên toàn hệ thống BIDV trực tiếp tham gia giải chạy với cự ly 6,5 km, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BIDV.

Phát biểu tại buổi Lễ phát động, ông Trần Xuân Hoàng, Uỷ viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn BIDV, Trưởng Ban Tổ chức giải chạy nhấn mạnh: “Trong trạng thái dịch bệnh mới, hoạt động rèn luyện nâng cao sức khoẻ rất cần thiết cho mỗi cá nhân. Giải chạy không chỉ giúp các vận động viên xây dựng và duy trì lối sống xanh, lành mạnh mà còn chung sức cùng BIDV xây nhà cộng đồng tránh lũ tại các tỉnh thường xuyên gặp thiên tai và đóng góp trồng 1 triệu cây xanh, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ”.

Cá nhân có thể đăng ký và tham gia giải chạy thiện nguyện “BIDVRun – Cho cuộc sống Xanh” trên ứng dụng thể thao BIDVRUN hoặc website http://bidvrun.com. Đặc biệt, BIDV dành rất nhiều giải thưởng hấp dẫn và quà tặng thể thao cho các cá nhân/đội đạt thứ hạng cao theo thể lệ của chương trình.

Năm 2021, Giải chạy BIDVRun - Cho cuộc sống Xanh thu hút 28.400 vận động viên tham gia với tổng số 1,4 triệu km thành tích. Tương ứng với kết quả đó, BIDV dành hơn 5,6 tỷ đồng xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ và trồng 64.000 cây xanh thực hiện chương trình “01 triệu cây Xanh” do BIDV phát động. Đến ngày, Đến ngày 30/3/2022, thực hiện cam kết của Giải chạy, BIDV đã thưc hiện trồng mới 72.252 tại nhiều địa phương trên cả nước như Phú Thọ, Yên Bái, Đắk Lắk, Nghệ An, Hà Tĩnh,… Đồng thời, căn nhà cộng đồng tránh lũ đầu tiên do BIDV tài trợ chi phí xây dựng đã được khánh thành tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Để tham gia giải chạy, vui lòng tải ứng dụng BIDVRUN trên kho ứng dụng App Store và Google Play. Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website: http://bidvrun.com và fanpage Tết ấm cho người nghèo.