Khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất hàng dệt may chuyên dụng gần 30 triệu USD ở Nam Định

Tại KCN Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng), Công ty TNHH Sanbang (Singapore) vừa tổ chức lễ động thổ Nhà máy sản xuất các loại khăn, vải, sợi DTY, trị giá gần 30 triệu USD.

Đây là Nhà máy sản xuất đầu tiên của Công ty TNHH Sanbang (Singapore) ở Việt Nam tại KCN Dệt may Rạng Đông.

Sanbang là một trong những thương hiệu dệt may hàng đầu của Singapore, chuyên sản xuất các sản phẩm dành cho gia đình; với toàn bộ dây chuyền từ kéo sợi, dệt vải, nhuộm…

Dự án nhà máy sản xuất của SANBANG CO., LTD tại KCN Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng) có tổng diện tích sử dụng đất là 103.400 m2, tổng vốn đầu tư 673,5 tỉ đồng (tương đương gần 30 triệu USD). Theo kế hoạch, Công ty TNHH Sanbang (Singapore) sẽ tập trung xây dựng, lắp đặt thiết bị và sẽ vận hành thử vào quý III/2025; chính thức sản xuất từ quý IV/2025. Sau khi hoàn thành xây dựng, dự kiến công suất mỗi năm của dự án đạt 15 nghìn tấn khăn, 14 triệu mét vải dệt, 15 nghìn tấn sợi DTY.

Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo thêm nhiều việc làm, góp phần chuyển dịch lực lượng lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nghĩa Hưng nói riêng và tỉnh Nam Định nói chung.

Link bài gốc: https://baonamdinh.vn/tin-tuc-su-kien/202409/khoi-cong-xay-dung-nha-may-san-xuat-hang-det-may-chuyen-dung-cua-cong-ty-tnhh-sanbang-singapore-f8b1416/