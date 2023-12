Khởi công Gói thầu chính Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Tiếp nối thành công của Bảo hiểm PVI

Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), gói thầu xây dựng nhà ga chính - gói thầu lớn nhất và đóng vai trò quan trọng nhất của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được chính thức khởi công vào 31/08/2023, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày quốc khánh 2/9.

Bảo hiểm PVI vinh dự là Nhà thầu đứng đầu liên danh một số nhà bảo hiểm trong nước thắng thầu thông qua quá trình đấu thầu rộng rãi và công khai do ACV tổ chức, cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho giai đoạn xây dựng, lắp đặt và trách nhiệm đối với bên thứ 3 của gói thầu trên.

Đây là gói thầu lớn nhất và quan trọng nhất của dự án trọng điểm của trọng điểm mà ngành Giao thông, Chính phủ, Quốc hội đặc biệt quan tâm với tổng giá trị xây lắp ước khoảng 35 nghìn tỷ đồng.

Đây được xem là sự tiếp nối thành công của Bảo hiểm PVI khi mới đây, liên danh bảo hiểm do Bảo hiểm PVI với tư cách là Nhà bảo hiểm đứng đầu đã thắng thầu cung cấp bảo hiểm cho Dự án điện than Quảng Trạch I, dự án trọng điểm và lớn nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đây là đã minh chứng khẳng định giá trị và niềm tin của khách hàng với thương hiệu “vàng” của Bảo hiểm PVI - doanh nghiệp đứng đầu thị trường và duy nhất tại Việt Nam được tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính quốc tế uy tín AM Best xếp hạng A- (xuất sắc).

Ngoài gói thầu Nhà ga chính nói trên, Bảo hiểm PVI đồng thời cũng là nhà bảo hiểm đứng đầu liên danh bảo hiểm cho dự án xây dựng nhà ga hành khách T3- cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, một dự án có vai trò quan trọng bậc nhất trong hệ thống mạng cảng hàng không toàn quốc, thuộc công trình liên quan đến an ninh quốc gia do ACV làm chủ đầu tư cũng dự kiến được khởi công trong thời gian này.