Khởi công dự án tổ hợp cao ốc gần 4.000 tỷ cửa ngõ phía Nam Hà Nội

Dự án Capital One – Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ dịch vụ và khách sạn có tổng mức đầu tư khoảng 3.900 tỷ đồng tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Dự án Capital On do Tổng công ty CP VINACONEX làm chủ đầu tư, khởi công sáng 22/4. Dự án được đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 11.700m2 thuộc khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) - một trong những khu vực phát triển mạnh về hạ tầng và đô thị của thủ đô Hà Nội. Với vị trí kết nối nhanh tới Vành đai 2, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chuỗi đô thị dọc trục đường Nguyễn Xiển – Xa La, Capital One sở hữu vị trí đắc địa tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Với tổng mức đầu tư khoảng 3.900 tỷ đồng, Capital One có tổng diện tích sàn xây dựng lên đến gần 202.000m2, gồm 4 tầng hầm và khối công trình nổi gồm 2 tháp cao 30 tầng, mật độ xây dựng chỉ 40% - phần lớn diện tích được dành cho cây xanh, không gian mở và tiện ích cộng đồng.

Ông Trần Đình Tuấn – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX cho biết: việc khởi công dự án Capital One vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mang ý nghĩa hết sức đặc biệt.

“Capital One không chỉ là đơn thuần là một dự án đầu tư, mà còn là biểu tượng cho tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và khát vọng bứt phá, quyết tâm chinh phục những giới hạn mới của VINACONEX. VINACONEX kỳ vọng Dự án sẽ tạo nguồn lực mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thương mại, du lịch và dịch vụ chất lượng cao tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội trong tương lai, định hình chuẩn mực sống mới tại thủ đô”, ông Trần Đình Tuấn nhấn mạnh.

Cũng theo ông Tuấn, việc triển khai dự án Capital One là một bước đi cụ thể trong chiến lược tái cấu trúc và định vị thương hiệu của VINACONEX trong phân khúc bất động sản cao cấp, khẳng định vị thế nhà phát triển đô thị chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, tiên phong trong việc kiến tạo những công trình mang giá trị vượt thời gian, gắn liền với triết lý phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của VINACONEX trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với chiến lược định vị thương hiệu trong phân khúc bất động sản cao cấp, Tổng công ty VINACONEX đã nghiên cứu và phát triển Capital One trở thành một hình mẫu tổ hợp đa chức năng, gồm trung tâm thương mại, văn phòng hạng A và căn hộ dịch vụ và khách sạn lưu trú (với hơn 400 phòng) hiện đại, đạt chuẩn quốc tế...