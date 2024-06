Khánh thành tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên

TPO - Sau hơn hai năm thi công, dự án đầu tư xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và đường tránh TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sáng 16/6, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Bộ GTVT tổ chức lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng tuyến nối quốc lộ (QL) 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên.

Ông Lê Văn Phước – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết, trên địa bàn tỉnh, QL91 là tuyến giao thông độc đạo, nối từ Cần Thơ đi An Giang và qua Campuchia. Tuyến đường có vai trò vừa đảm bảo an ninh quốc phòng, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng nói chung, của tỉnh An Giang nói riêng.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đoạn QL91 qua nội ô TP. Long Xuyên đã quá tải, lưu lượng xe qua đoạn đường này tăng cao, thường xuyên gây ùn tắc, mất an toàn giao thông nhất là vào giờ cao điểm và các dịp lễ hội.

Dự án tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên được tổ chức lễ khởi công vào năm 2022, với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng (nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng trong nước.

Tuyến đường dài hơn 15km và đoạn nâng cấp cải tạo QL80 dài khoảng 2km. Điểm đầu của dự án kết nối với đường dẫn vào cầu Vàm Cống, điểm cuối kết nối với QL91 thuộc phường Bình Đức và TP. Long Xuyên. Dự án có quy mô xây dựng đường cấp 3 đồng bằng, 2 làn xe cơ giới, mặt đường rộng 11m và vận tốc thiết kế 80km/h.

“Sau hơn 2 năm thi công, dự án đã được hoàn thành, đáp ứng sự kỳ vọng và mong mỏi của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân của tỉnh An Giang. Dự án góp phần rất lớn trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải tỏa sự ùn tắc giao thông đối với tuyến QL91 đoạn qua nội ô TP. Long Xuyên, tạo thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa.

Ngoài ra, dự án còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển, mở rộng không gian đô thị cho TP. Long Xuyên, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mời gọi đầu tư của tỉnh An Giang trong thời gian tới”, ông Phước nói.