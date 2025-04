Khan hiếm bất động sản liền thổ khu vực TP.HCM

Phân khúc nhà liền thổ tại TP.HCM đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nghiêm trọng và giá cả không ngừng tăng cao.

TP.HCM đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nghiêm trọng nguồn cung nhà liền thổ, một xu hướng đã diễn ra trong nhiều năm và chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do quỹ đất phát triển dự án ngày càng hạn hẹp, giá đất tăng cao, và số lượng dự án nhà liền thổ mới được ra mắt ngày càng ít.

Quỹ đất hạn hẹp

Theo báo cáo của Cushman & Wakefield - một công ty chuyên cung cấp dịch vụ về tư vấn bất động sản, quản lý đầu tư - từ năm 2015 đến nay, diện tích đất có thể phát triển dự án tại TP.HCM đã giảm khoảng 30-40%. Sự suy giảm này là hệ quả của tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và việc quy hoạch đất đai ngày càng chặt chẽ. Điều này dẫn đến các quận trung tâm của thành phố gần như không còn đất trống phù hợp để phát triển dự án nhà ở, khiến cho việc tìm kiếm các khu vực tiềm năng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Giá đất tăng cao

Thị trường bất động sản TP.HCM ghi nhận mức tăng giá đất đáng kể, đặc biệt là ở phân khúc nhà liền thổ. Theo báo cáo từ JLL Việt Nam - công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ bất động sản - giá biệt thự và nhà phố mở bán mới trong quý IV/2024 đạt trung bình 430 triệu đồng/m², tăng 11% so với năm 2023. Mức giá trung bình của nhà liền thổ tại thành phố dao động từ 30-120 tỷ đồng/căn.

Một nghiên cứu khác từ Cushman & Wakefield cũng cho thấy, giá bình quân của phân khúc nhà thấp tầng tại khu vực TP.HCM tăng 41% so với cùng kỳ năm 2023. Đây được ghi nhận là mức tăng kỷ lục trong vòng 10 năm qua.

Theo nhận định từ các chuyên gia, sự xuất hiện của các dự án bất động sản siêu sang tại khu vực Thủ Đức (Thủ Thiêm) và quận 7 (Phú Mỹ Hưng) là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Cụ thể, giá bán của các dự án này lên đến 680-900 triệu đồng/m². Ngoài ra, các dự án khác trong thành phố đồng loạt tăng giá cho giai đoạn tiếp theo cũng là yếu tố góp phần đẩy mặt bằng giá chung của thị trường tăng cao.

Dự án mới khan hiếm

Tình trạng khan hiếm nguồn cung nhà liền thổ tại TP.HCM đã diễn ra trong nhiều năm và chưa có dấu hiệu cải thiện. Số lượng dự án mới chào bán ra thị trường ngày càng hạn hẹp, đặc biệt là trong quý IV/2024.

Cushman & Wakefield cho biết, số lượng căn nhà liền thổ được chào bán trong quý IV/2024 chỉ đạt 27 căn, giảm 90% so với quý trước. Nguồn cung mới này đến từ giai đoạn bán hàng tiếp theo của hai dự án tại huyện Bình Chánh và thành phố Thủ Đức.

Mặc dù vậy, tính chung cả năm 2024, thị trường đã ghi nhận sự gia tăng nguồn cung nhà liền thổ so với năm 2023, với 420 căn được chào bán, tăng 24%. Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh trong quý cuối năm cho thấy tình trạng khan hiếm vẫn là một thách thức lớn đối với thị trường bất động sản TP.HCM.

