Khán giả bịt tai, lắc đầu khi nghe nhóm nhạc 24 thành viên nữ hát

TPO - Hình ảnh nhóm người bịt tai, lắc đầu khi xem 24 cô gái nhóm TripleS trình diễn đang gây tranh luận. Khán giả tự nhận có mặt tại buổi ghi hình đã trực tiếp lên tiếng.

Cụ thể, 24 thành viên nhóm nhạc nữ tân binh xuất hiện trên MTV The Show hôm 14/5 quảng bá cho bài hát mới Non Scal. Bên cạnh đó, nhóm còn nhận được chiến thắng đầu với bài hát Girls Never Die.

Chiến thắng đầu tay thường là những dịp cảm xúc và các cô gái tripleS cũng không ngoại lệ. Nhiều thành viên đã khóc khi phát biểu về chiến thắng.

Trong khi hầu hết mọi người có mặt trong khán phòng bày tỏ niềm vui trước thành công của nhóm, một số khán giả - fan của các nghệ sĩ khác - để lại phản ứng khó chịu, vô tình lọt vào ống kính máy quay. Những cử chỉ, biểu cảm không đẹp mắt của nhóm fan này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi trên các diễn đàn fan Kpop.

Theo đó, một số khán giả không mấy bận tâm đến phần encore (sân khấu trình diễn lại) trực tiếp, có người lộ biểu cảm hời hợt, lắc đầu ngán ngẩm, thậm chí còn lấy hai tay bịt tai. Cư dân mạng phản ứng mạnh mẽ với video trên, đặt ra câu hỏi tại sao những khán giả này lại thiếu tôn trọng với TripleS.

“Không thích thì cũng nên tôn trọng nhóm. Hành động trên chỉ chứng tỏ văn hóa thấp”, “Tội nghiệp nhóm, chiến thắng đầu trong sự nghiệp nhưng phải gặp những khán giả vô duyên”… cư dân mạng bình luận.

Trên Twitter, người hâm mộ tự nhận có mặt trong đoạn video lan truyền cho biết cô lắc đầu chỉ để đáp lại câu hỏi của người bạn ngồi cạnh rằng khi nào có thể rời khỏi buổi ghi hình.

Thông thường, các buổi ghi hình trực tiếp sẽ yêu cầu khán giả ngồi cho tới khi nghệ sĩ chiến thắng được gọi tên. Người này khẳng định không hề thiếu tôn trọng TripleS, và đưa bằng chứng đã phát trực tuyến ca khúc Girls Never Die của nhóm vài hôm trước đó.

Là người có mặt tại buổi ghi hình hôm đó, một tài khoản cho biết fan nam của nhóm TripleS là “cơn ác mộng”. “Họ hét và ồn ào quá mức đến nỗi những người ngồi cạnh không nghe được. Nhóm tripleS diễn hai bài nên fan kêu gào liên tục, chưa kể các bạn còn hét tên của các thành viên 24 lần” – người này kể. Âm thanh hỗn loạn khiến nhiều người phải bịt tai lại.

Tài khoản nay nói mong mọi người có cái nhìn khách quan hơn với sự việc, nhất là khi hình ảnh bịt tai, lắc đầu ngán ngẩm của nhóm fan được lan truyền.

TripleS là nhóm nhạc nữ Kpop có nhiều thành viên nhất với quân số 24 người. Nhóm phát hành album mới Assemble24 với đĩa đơn chính Girls Never Die vào ngày 7/5. Đây là lần đầu cả 24 thành viên biểu diễn cùng nhau kể từ khi nhóm ra mắt với đội hình gồm 10 thành viên vào năm 2023.