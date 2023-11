Khám phá tọa độ 'check-in' đẹp mê ly lần đầu tiên xuất hiện tại Bắc Giang

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Bắc Giang, chung cư cao cấp BV Diamond Hill đang thu hút sự chú ý của đông đảo người dân bởi sở hữu hàng loạt góc chụp hình ấn tượng như ở quảng trường nhạc nước, cầu tình yêu, quán cà phê Lychee, bể bơi vô cực… Sắp tới đây, vào ngày 02/12/2023, BV Diamond Hill tiếp tục ra mắt con đường đèn lồng và tranh 3D lung linh, huyền ảo, hứa hẹn sẽ trở thành điểm check-in hot nhất khi năm mới 2024 đang gần kề.

Một thoáng Hội An ngay trung tâm TP Bắc Giang

Nhắc đến Hội An, người ta thường nghĩ ngay đến những bức tường vàng và những chiếc đèn lồng rực rỡ, nhiều màu sắc được treo khắp phố phường. Đèn lồng không chỉ mang ý nghĩa tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, trường tồn mà đã trở thành nét đặc trưng riêng của phố Hội, thu hút du khách thập phương.

Với mong muốn xây dựng một tọa độ vui chơi, giải trí, check-in mới mẻ cho cư dân TP Bắc Giang, mang một nét đặc trưng của Hội An đến chung cư BV Diamond Hill, chủ đầu tư BV Invest và đơn vị phát triển BV Land sẽ chính thức khai trương con đường đèn lồng và tranh 3D tại quảng trường chung cư BV Diamond Hill vào ngày 02/12 tới đây.

Đến BV Diamond Hill, du khách sẽ được ngắm nhìn hàng trăm chiếc đèn lồng Hội An rực rỡ mang ý nghĩa cầu may mắn, bình an. Cùng với con đường đèn lồng là đường tranh 3D tuyệt mỹ có hiệu ứng đèn sống động, chân thật và sắc nét giúp du khách, đặc biệt là các em nhỏ thu trọn những cảnh đẹp lung linh vào tầm mắt. Thỏa sức dạo chơi giữa không gian tuyệt đẹp, cư dân và du khách sẽ không cần đi xa mà vẫn có những bức hình check-in phố Hội như ý, lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt cùng người thân, bạn bè.

Không chỉ vậy, tại sự kiện khai trương, tất cả khách tham dự sẽ được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, đặc biệt được tham gia bốc thăm trúng thưởng để có cơ hội nhận về nhiều phần quà giá trị như: máy lọc không khí, lò vi sóng, quạt sưởi, bình giữ nhiệt Elmich…

Khẳng định giá trị với chất lượng sống và pháp lý hoàn hảo

Tại sự kiện khai trương con đường đèn lồng và tranh 3D đẹp nhất Bắc Giang, chủ đầu tư BV Invest sẽ tiếp tục trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cư dân BV Diamond Hill. Động thái này tiếp tục là lời khẳng định chắc nịch cho uy tín, sự chuyên nghiệp của chủ đầu tư trong việc đảm bảo tính pháp lý của sản phẩm và thực hiện đúng các cam kết với khách hàng, nỗ lực kiến tạo chất lượng sống hoàn hảo nhất, góp phần gia tăng giá trị của sản phẩm.

Hoàn thành với tiến độ thần tốc và bắt đầu bàn giao từ năm 2022, đến nay, Tổ hợp bất động sản cao cấp BV Diamond Hill đã đi vào vận hành ổn định, trở thành nơi an cư của gần một ngàn cư dân trong và ngoài tỉnh Bắc Giang cũng như người nước ngoài, dần hình thành nên cộng đồng dân cư văn minh, thịnh vượng. Chị Thu Hương, chủ nhân một căn hộ tại BV Diamond Hill cho biết “Tôi nhận căn hộ bàn giao từ đầu năm 2023. Tính đến nay sinh sống ở đây đã gần một năm, gia đình tôi thấy rất hài lòng về chất lượng xây dựng và hoàn thiện. Ban quản lý vận hành và đội ngũ kỹ thuật của tòa nhà cũng rất nhiệt tình, luôn hỗ trợ và hướng dẫn từng chi tiết để gia đình tôi có thể sắm thêm trang thiết bị cần thiết khi về an cư”.

Không chỉ giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn cuộc sống tiện nghi với hệ thống tiện ích đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng như hồ cảnh quan và công viên rộng 1,1ha, quảng trường nước, bể bơi vô cực, khu vui chơi trẻ em, khu thương mại dịch vụ…, chủ đầu tư dự án BV Diamond Hill còn chú trọng đến việc tạo ra những hoạt động đa trải nghiệm, giúp gắn kết cư dân ở mọi lứa tuổi thông qua nhiều sự kiện thường xuyên được tổ chức. Trước đó, nhiều sự kiện đã diễn ra tại quảng trường chung cư BV Diamond Hill, thu hút hàng ngàn người dân Bắc Giang và các khu vực lân cận tham dự như sự kiện “Sắc xuân”, “Summer Celabration”, “Trung thu nhiệm màu”... Dưới sự quản lý và vận hành bởi đơn vị chuyên nghiệp Lychee, BV Diamond Hill là nơi mọi cư dân luôn cảm thấy an tâm để tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc thường xuyên tổ chức các hoạt động trang trí hay sự kiện không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đời sống của cư dân mà còn xây dựng BV Diamond Hill trở thành điểm đến vui chơi, giải trí hàng đầu TP Bắc Giang, để mỗi cư dân đều có thể tự hào, kiêu hãnh về nơi sinh sống của mình.

Hiện BV Diamond Hill đang chào đón những cư dân cuối cùng gia nhập cộng đồng văn minh, thịnh vượng với nhiều ưu đãi, chính sách thiết thực. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ, tương đương khoảng 599 triệu đồng là có thể nhận nhà ở ngay. Bên cạnh đó, chủ nhân căn hộ được nhận ưu đãi thanh toán lên đến 5 năm không lo lãi suất, nhận quà tặng tân gia trị giá lên đến 100 triệu đồng và được hưởng chiết khấu lên đến 8,8%. Đặc biệt, khách hàng mua căn hộ thời điểm này còn được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng ô tô Hyundai Accent 2023 trị giá đến 500 triệu đồng.

