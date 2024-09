Khám phá không gian nghệ thuật được sáng tạo bởi học sinh TH School

Không chỉ học giỏi, tự tin với các kỹ năng công dân toàn cầu, học sinh tại ngôi trường màu hồng TH School còn gây bất ngờ với tài năng nghệ thuật, sự sáng tạo, đa dạng phong cách và bắt nhịp xu hướng.

Phụ huynh hạnh phúc khi con được phát triển toàn diện

Hoạt động nghệ thuật nổi bật mở đầu năm học mới 2024-2025 tại TH School chính là triển lãm “Walking through art - Dạo bước trong nghệ thuật” đang diễn ra với chủ đề "20th century art - Mỹ thuật đương đại thế kỷ 20". Các học sinh từ bậc mầm non đến lớp 12 tự do thể hiện sức sáng tạo không giới hạn của mình qua những bức tranh phong phú về màu sắc, đa dạng về phong cách, từ mỹ thuật Việt Nam truyền thống đến nhiều xu hướng nghệ thuật đương đại trên thế giới. 125 tác phẩm ấn tượng và nổi bật đã được lựa chọn để tạo thành “Bức tường nghệ thuật” - được trưng bày trang trọng trong sự kiện Khai giảng năm học 2024 - 2025.

Cùng con tham gia Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025, chị Nguyễn Việt Huệ, mẹ của em Nguyễn Duy Bách Du, học sinh lớp 5R, cơ sở TH School Chùa Bộc, đã không giấu được niềm hạnh phúc và cảm xúc khi chiêm ngưỡng tác phẩm đặc biệt ấn tượng và có giá trị nghệ thuật cao của con trai tại triển lãm Walking through art. Bách Du có tới 3 bức tranh được trưng bày tại triển lãm, bằng chất liệu chì, tả thực các loại côn trùng và động vật. Đối với em cũng như nhiều bạn học tại TH School, hội họa là môn học các em rất yêu thích vì được vẽ tranh và thể hiện đam mê của mình.

Chị Huệ tâm sự: “Tôi luôn ủng hộ khi thấy con bộc lộ năng khiếu hội họa và hạnh phúc được chứng kiến con nhìn mọi vật qua lăng kính nghệ thuật tràn đầy cảm xúc. Cụ thể, Bách Du có niềm đam mê rất lớn với động vật và con nhớ được rất nhiều loài động vật khác nhau. Từ đam mê đó, con luôn muốn khắc họa chân thực các niềm yêu thích đó trên từng bản vẽ”.

Chị Huệ cũng chia sẻ, được phát triển toàn diện cả về học thuật và nghệ thuật tại ngôi trường TH School đã giúp con cân bằng, mang lại lợi ích tốt cho phát triển toàn diện, lâu dài. “Học thuật thiên về thu nạp kiến thức, đôi khi có áp lực riêng. Vì vậy, tìm hiểu và thể hiện năng khiếu nghệ thuật sẽ là yếu tố giúp con vui hơn, cân bằng hơn và có thêm động lực học tập hơn. Tôi nghĩ cả học thuật và nghệ thuật đều cần song hành cùng nhau. Môi trường học tập tại TH School đang làm rất tốt điều này”, chị Huệ bày tỏ.

Còn với chị Kyle Yu, mẹ của em Katy Kyi Nuu Eain, hiện là học sinh lớp 7B, cơ sở TH School Chùa Bộc, nghệ thuật không chỉ là đam mê mà còn giúp con chinh phục nhiều giải thưởng lớn quốc tế. “Thật sự tôi rất vui khi Katy nhận được sự khích lệ và hỗ trợ từ các giáo viên và nhà trường để phát triển tài năng nghệ thuật của con. Nhờ được ươm mầm trong môi trường nghệ thuật rất chuyên nghiệp ở trường nên Katy tự tin tham gia nhiều cuộc thi vẽ quốc tế và đạt được nhiều giải thưởng, thành tích. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến thầy cô và mái trường TH School vì đã đến động lực và nguồn cảm hứng cho Katy sáng tạo nghệ thuật”, chị Kyle Yu cho hay.

Nói về sự thay đổi của con khi học tại TH School, nơi khuyến khích học sinh phát triển toàn diện, chị Kyle Yu hào hứng kể: “Katy có năng khiếu nghệ thuật nhưng hơi nhút nhát, ít dám thể hiện bản thân trong học tập lẫn nghệ thuật. Từ khi bắt đầu học tại TH School, tôi nhận thấy con tự tin hơn, có thêm nhiều kỹ năng mềm và mạnh dạn hơn trong giao tiếp xã hội. Ngoài sự tiến bộ về mỹ thuật, tôi rất cảm ơn nhà trường đã giúp con rèn luyện và nâng cao tư duy logic cũng như lòng nhân ái, vị tha. Về học tập, Katy đã hình thành phương pháp tự học độc lập và hiệu quả. Tôi tin rằng môi trường giáo dục tại TH School đã giúp con mình trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi luôn ủng hộ con theo đuổi đam mê và phát triển bản thân. Việc lựa chọn cho con theo học tại TH School quả thực là một quyết định sáng suốt”.

Trong năm học vừa qua, Katy Kyi Nuu Eain từng giành Giải kim cương - Olympic Khoa học máy tính Đông Nam Á; Huy chương Bạc STEM Olympic quốc tế và Giải Nhất cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2024.

TH School - Giáo dục phát triển toàn diện

Chú trọng phát triển toàn diện không chỉ riêng kiến thức mà còn bồi đắp tư tưởng, phẩm chất tốt đẹp và tư duy nghệ thuật chân thiện mĩ, giúp học sinh tự tin, tự lập, chủ động đặt mục tiêu phát triển bản thân, đó là những điểm nhấn của năm học 2024 - 2025 tại TH School.

Đặc biệt, nhà trường xây dựng và tổ chức chương trình học, các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo điều kiện để học sinh khám phá và phát triển sở thích, tài năng của mình. Đặc biệt, các em được khuyến khích sử dụng tài năng của mình để tham gia các hoạt động vì cộng đồng, như gây quỹ, kêu gọi nâng cao nhận thức về một vấn đề đang xảy ra trong xã hội.

Cô Nguyễn Lan Anh, Trợ giảng Mỹ thuật, có 7 năm kinh nghiệm làm việc tại TH School, chia sẻ rằng phương pháp giảng dạy của nhà trường được đổi mới, phù hợp với từng lứa tuổi. Trong đó, các em được sớm làm quen với các bộ môn nghệ thuật và được làm quen với nhiều chất liệu khác nhau như màu nước, màu acrylic... để nâng cao tư duy sáng tạo cùng thẩm mỹ.

Học sinh TH School được thỏa sức sáng tạo với nhiều chất liệu nghệ thuật

“Tài năng của học sinh được ghi nhận thông qua những hành động cụ thể, ví dụ như việc tôn vinh các tác phẩm mỹ thuật trong triển lãm Walking through art. Năm nay, ngoài các hoạt động quen thuộc, TH School dự kiến sẽ tổ chức cuộc thi Artist of the month (Nghệ sĩ của tháng) để khuyến khích học sinh sáng tác. Một số tác phẩm nổi bật của các em sẽ được sử dụng vào các hoạt động gây quỹ từ thiện, ví dụ như trong dự án “Ánh trăng nghệ thuật” - bán bánh trung thu gây quỹ - của quỹ Vì tầm vóc Việt. Những tác phẩm của học sinh TH School được in trên những hộp bánh trang trọng, góp phần giúp các em tự hào về tác phẩm, về bản thân, giúp các em hiểu rằng tài năng của các em luôn được ghi nhận và có thể đóng góp cho xã hội từ những điều nhỏ nhất”, cô Lan Anh chia sẻ.

Thầy Thomas Pado, Tổng hiệu trưởng Trường TH School khẳng định: “Học sinh TH School không chỉ trang bị kiến thức và tư duy toàn cầu mà còn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Với sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ giáo viên quốc tế và Việt Nam giàu kinh nghiệm, học sinh đạt được những thành tích xuất sắc trong chương trình giáo dục quốc tế chất lượng cao, đồng thời có cơ hội khám phá sâu sắc vẻ đẹp của ngôn ngữ, lịch sử và nghệ thuật Việt Nam. Bên cạnh việc học tập, học sinh còn được thỏa sức theo đuổi đam mê thông qua các hoạt động ngoại khóa phong phú như thể thao, nghệ thuật, tranh biện và các hoạt động vì cộng đồng”.

“Chúng tôi tin rằng hạnh phúc và sự tự tin là nền tảng cho sự thành công. Tại TH School, nhà trường và phụ huynh cùng nhau tạo ra một môi trường học tập hạnh phúc, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ và tâm hồn. Học sinh TH School sẽ không ngừng vươn xa, trở thành những con người tự tin, hạnh phúc và sẵn sàng đóng góp tích cực cho cộng đồng. Trong năm học mới, nhà trường đẩy mạnh các hoạt động thú vị, ý nghĩa nhằm thôi thúc các em học sinh duy trì niềm vui trong học tập, bên cạnh đó nắm lấy cơ hội phát triển những sở thích đơn thuần trở thành niềm đam mê nghệ thuật và gặt hái nhiều thành công từ đam mê của mình”, thầy Thomas Pado khẳng định trong bài phát biểu đầu năm học 2024-2025.

Cô Yvette Jeffrey, Hiệu trưởng khối Mầm non và Tiểu học của TH School, nhấn mạnh: “Một trong những giá trị cốt lõi tại TH School là giáo dục phát triển toàn diện, nghĩa là vươn ra ngoài học thuật thuần túy và phát triển các khía cạnh cá nhân, xã hội, nghệ thuật, tinh thần, thể chất. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc phát triển toàn diện tăng cơ hội để các em học sinh tìm thấy hạnh phúc trong học tập và cuộc sống. Tại TH School, chúng tôi đặt trọng tâm vào việc phát triển khả năng nghệ thuật. Lan tỏa hạnh phúc tới cộng đồng là cách chúng ta cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Và đó cũng chính là những gì trường TH hướng đến: Hạnh phúc đích thực.

Chính vì vậy, TH School chú trọng tới việc giúp các em học sinh mới cảm thấy được chào đón bởi giáo viên và tập thể lớp học. Chúng tôi đã dành riêng tuần đầu tiên trong năm học để tất cả mọi người làm quen với nhau, chia sẻ về sở thích hay sở trường của mình. Tuần đầu tiên rất quan trọng để các em làm quen với giáo viên, cũng như để giáo viên hiểu rõ hơn về học sinh của mình và tạo ra sự gắn kết trong tập thể lớp học. Đấy là cách chúng tôi bắt đầu năm học mới, đảm bảo học sinh thoải mái, hòa đồng với mọi người và sẵn sàng học tập”.

Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập của TH School, đã có những lời phát biểu đầy xúc động trước toàn trường về ý nghĩa của môi trường giáo dục TH School: “Ta phải có một chương trình đồng nhất như nhau và phải mang lại hạnh phúc đích thực cho con trẻ. Để đến những ngày tháng cuối của hệ phổ thông, học sinh của TH School sẽ đầy đủ năng lực tự tay viết CV và tự tin nộp hồ sơ vào các trường Đại học do chính các em mơ ước và quyết định, chứ không phải do cha mẹ hay những người xung quanh lựa chọn cho mình.”