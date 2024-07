Khai trừ ra khỏi Đảng nhiều cán bộ ở thị xã Ninh Hòa

TPO - Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Thị uỷ Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa đã khai trừ ra khỏi Đảng nhiều cán bộ vi phạm kỷ luật.

Nguồn tin từ Thị ủy Ninh Hòa ngày 15/7 cho biết, UBKT Thị ủy Ninh Hòa vừa tổ chức họp kỳ thứ 62 xem xét nhiều vấn đề, nội dung quan trọng liên quan đến việc kỷ luật đảng viên.

Tại kỳ họp, UBKT Thị ủy Ninh Hòa đã xem xét báo cáo kết quả đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Nhật Trung (đảng viên Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thị xã Ninh Hòa). Qua kiểm tra, UBKT Thị ủy Ninh Hòa nhận thấy, đảng viên Hồ Nhật Trung đã thiếu trách nhiệm trong chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng, đơn vị nơi công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Vì thế, UBKT Thị ủy Ninh Hòa đã kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Hồ Nhật Trung.

Vào đầu năm nay, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Hồ Nhật Trung. Đây là bị can thứ 3 trong vụ án hình sự liên quan đến một số sai phạm trong quản lý đất đai ở phường Ninh Hải.

Tại kỳ họp thứ 62, sau khi xem xét báo cáo kết quả đề nghị thi hành kỷ luật ông Nguyễn Quốc Bảo (đảng viên Chi bộ thôn Nhĩ Sự, Đảng bộ xã Ninh Thân), UBKT Thị ủy Ninh Hòa nhận thấy ông Nguyễn Quốc Bảo sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm Luật Đất đai 2013, vi phạm những điều đảng viên không được làm, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Vì thế, UBKT Thị ủy Ninh Hòa đã quyết định kỷ luật ông Nguyễn Quốc Bảo bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngoài ra, UBKT Thị ủy Ninh Hòa cũng xem xét báo cáo kết quả giám sát đối với Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa và Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã. UBKT Thị ủy yêu cầu lãnh đạo 2 đơn vị trên nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế đã chỉ ra; tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của chi bộ.

Dịp này, UBKT Thị ủy Ninh Hòa cũng xem xét báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Ninh Thân, xã Ninh Phú và Trường THPT Trần Quý Cáp.

UBKT Thị ủy nhận thấy, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Ninh Thân, xã Ninh Phú, Trường THPT Trần Quý Cáp còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật trong Đảng; trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng. Vì thế, UBKT Thị ủy yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.