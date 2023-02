Khắc phục ô nhiễm do sản xuất bể phốt và hầm biogas sau phản ánh của Tiền Phong

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của các công dân xã Tiên Lương (Cẩm Khê) và xã Văn Lang (Hạ Hoà), tỉnh Phú Thọ phản ánh Cty Cổ phần Thành Lợi sản xuất hầm biogas và bể phốt gia đình bằng nhựa composite gây ô nhiễm môi trường. Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn, phản ánh của báo Tiền Phong, Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) tỉnh Phú Thọ có văn bản hồi âm, cho biết: Trong quá trình thực hiện Dự án “Sản xuất hầm biogas và bể phốt gia đình bằng nhựa composite”, Cty Cổ phần Thành Lợi đã đầu tư xây dựng các công trình xử lý nước thải, khí thải… và được Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ kiểm tra đủ điều kiện để vận hành thử nghiệm. Tuy nhiên, do đặc thù của lĩnh vực sản xuất có sử dụng nguyên liệu từ nhựa composite và keo nên phát sinh mùi đặc trưng khiến các hộ dân trong khu vực phản ánh sự việc. Trước sự việc trên, Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ đã tổ chức kiểm tra, yêu cầu Cty Cổ phần Thành Lợi giảm công suất sản xuất, đồng thời cải tạo nhà xưởng, tăng công suất quạt hút để thu hồi khí, hạn chế phát tán ra ngoài khu vực sản xuất gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Sau khi được yêu cầu, Cty Cổ phần Thành Lợi đã thực hiện các biện pháp khắc phục. Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng TN&MT địa phương theo dõi hoạt động các công trình xử lý nước thải của Cty Cổ phần Thành Lợi, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

2. Đơn của ông Nguyễn Tử Lai, trú tại số nhà 12 phố Hải Đông (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), đại diện theo uỷ quyền của bà Nguyễn Thị Nhàn, đã tố cáo lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thị xã Kinh Môn đã dung túng cho chấp hành viên của Chi cục trong việc giải quyết thi hành án. Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Cục THADS tỉnh Hải Dương có văn bản trả lời, cho biết: Bản án hôn nhân gia đình phiên sơ thẩm (ngày 9/11/2018) và phúc thẩm (ngày 23/5/2019) đã yêu cầu ông Đảo Văn Toan (trú tại xã Phạm Mệnh, thị xã Kinh Môn) phải trả cho bà Nguyễn Thị Nhàn (trú tại xã Phạm Mệnh) 500 triệu đồng. Vì ông Toan chưa thi hành án do không có tiền, ông Lai đã tố cáo: Trước khi thi hành án, ông Toan đã rút tiền gửi tại ngân hàng và dùng một phần số tiền này để xây nhà do mẹ ông Toan đứng tên. Khi tiến hành xác minh, ông Lai và bà Nhàn đã không cung cấp được chứng cứ ông Toan có tiền gửi tại ngân hàng. Còn về căn nhà, xác minh ông Toan hiện sống cùng mẹ tại đây. Do vậy, chấp hành viên đã yêu cầu TAND thị xã Kinh Môn xác định tài sản của ông Toan tại căn nhà này. Sau khi được TAND thị xã Kinh Môn chấp thuận đề nghị, Chi cục THADS thị xã Kinh Môn đã ban hành quyết định hoãn thi hành án đối với ông Đào Văn Toan là đúng quy định của pháp luật

3. Đơn của bà Huỳnh Thị Út, quê quán xã Vĩnh Tuy (Gò Quao, Kiên Giang) kiến nghị việc nhà bà bị giải toả để xây dựng lại chợ Vĩnh Tuy; nay đề nghị được mua nền đất tại khu vực chợ này để sinh sống. Về việc này, UBND tỉnh Kiên Giang có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: UBND tỉnh xét gia đình bà Huỳnh Thị Út là hộ bị giải toả không còn chỗ ở khác, lại là gia đình chính sách, nên giao UBND huyện Gò Quao xem xét chính sách khác để hỗ trợ cho bà Út ổn định cuộc sống.