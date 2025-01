Kết dư 63.000 tỷ đồng, nguồn quỹ đủ chi trợ cấp thất nghiệp khi tinh gọn bộ máy

TPO - Theo ông Lê Hùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện kết dư quỹ còn 63.000 tỷ đồng, nên hoàn toàn yên tâm, nếu có phát sinh số lượng viên chức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ tinh gọn tổ chức bộ máy.

Chính sách cho người không có việc làm ra sao?

Tiếp tục chương trình phiên họp, chiều 6/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu ba vấn đề lớn xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có việc thực hiện tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo bà Thúy Anh, tại thời điểm trình dự án luật chưa thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị một cách triệt để. Do vậy, dự thảo chưa dự liệu được tác động của việc thực hiện chủ trương này, như tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trong dự thảo luật (do sáp nhập); chính sách cho người không có việc làm do sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Ngoài ra, còn có vấn đề liên quan tác động đến cân đối quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi giảm đối tượng tham gia và tăng đối tượng thụ hưởng. “Có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc và giao Chính phủ quy định để bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong các trường hợp như khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy”, bà Nguyễn Thúy Anh nêu.

Liên quan đến việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp, theo bà Nguyễn Thúy Anh, dự thảo luật được Chính phủ trình bổ sung chế độ hỗ trợ người sử dụng lao động khi sử dụng lao động là người khuyết tật thông qua việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp. Thường trực Ủy ban Xã hội ủng hộ chủ trương này, tuy nhiên, cần bổ sung đánh giá tác động đến Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (hiện nay quỹ này gần như cân bằng giữa thu và chi trong năm).

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhắc lại con số 100.000 người ảnh hưởng khi sắp xếp tinh gọn bộ máy mà lãnh đạo Chính phủ đã nêu. Bên cạnh đó, theo bà Thanh, việc hợp nhất, sáp nhập Bộ LĐ,TB&XH với Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chức năng nhiệm vụ của bộ máy mới ra sao, rồi việc sắp xếp bộ máy bên trong thế nào, cũng cần xem xét cho phù hợp.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, việc hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp với người khuyết tật thể hiện chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho người yếu thế. Đồng ý về chủ trương, tuy nhiên, bà Nga đề nghị làm rõ thêm về các mức độ hỗ trợ cụ thể.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, tới đây sẽ thực hiện hợp nhất các bộ, bà Nga cho rằng, luật nên quy định chung về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức này, và giao Chính phủ cân đối Quỹ bảo hiểm khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Chưa có cơ sở cụ thể đánh giá tác động

Ông Lê Hùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tới đây sẽ có viên chức hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, gồm trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề. Về con số dự kiến sẽ có khoảng 100.000 người hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 178 Chính phủ vừa ban hành, trong đó bao gồm cả công chức và viên chức. Theo ông Sơn, do con số cụ thể chưa có nên bảo hiểm xã hội “chưa có cơ sở cụ thể đánh giá tác động”.

Tuy nhiên, ông Sơn cũng cho biết, hiện kết dư quỹ còn 63.000 tỷ đồng, nên nguồn quỹ "chắc chắn yên tâm".

“Nếu có phát sinh chi cho viên chức hưởng trợ cấp thất nghiệp thì nguồn quỹ vẫn có", ông Sơn khẳng định.

Theo ông Sơn, thời gian gần đây, cơ bản số thu và chi Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tiệm cận nhau. Ví dụ, năm 2023 thu 23.000 tỷ đồng và chi là 22.995 tỷ đồng.

Ông Sơn cũng khẳng định, sau tinh gọn bộ máy Bảo hiểm xã hội, sẽ không ảnh hưởng đến việc chi trả cho người hưởng trợ cấp, vì việc này đa phần đã được thực hiện chi trả qua tài khoản.

Tại phiên họp, Bộ trưởng LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, sau kỳ họp thứ 8, các cơ quan đã rà soát lại toàn bộ dự án luật, đến nay đã giảm 66 điều và chỉ còn 64 điều, thay vì 130 điều so với dự thảo ban đầu.

Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, theo Bộ trưởng Dung, việc quy định các cơ quan ra sao nên để sau này Chính phủ quy định cái gì thuộc nội vụ, cái gì thuộc về giáo dục, như thế sẽ thích hợp hơn.

“Luật nên ghi theo nguyên tắc, Chính phủ trực tiếp quản lý và phân công các cơ quan thực thi nhiệm vụ này, như vậy sẽ an toàn nhất”, ông Đào Ngọc Dung cho hay.