Kế toán viên nhảy việc thành công nhờ khóa học CertIFR Online của SAPP Academy

Kế toán viên Đỗ Thị Thu Giang mạnh dạn lựa chọn lối đi mới, chinh phục chứng chỉ CertIFR và thành công trúng tuyển vị trí quan trọng tại doanh nghiệp nước ngoài. Hãy cùng nhìn lại câu chuyện đầy cảm hứng của chị nhé!

CertIFR - Certificate in International Financial Reporting là chứng chỉ danh giá toàn cầu do Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cấp về lập báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế IFRS, được xem là minh chứng năng lực am hiểu IFRS cho nhân sự ngành kế toán - kiểm toán - tài chính.

Kế toán viên Thu Giang mạnh dạn tiến bước, đón đầu xu hướng nhân sự IFRS

Chỉ chưa đầy 5 tháng nữa, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tự nguyện áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) theo đề án của Bộ Tài chính phê duyệt tháng 3/2020. Nhận thấy đây là thời điểm tích lũy kinh nghiệm, đón đầu xu hướng nhân sự về IFRS, chị Đỗ Thị Thu Giang lúc này chỉ là nhân sự kế toán của một doanh nghiệp trong nước đã mạnh dạn tìm kiếm những khóa học về IFRS, mở ra cơ hội nghề nghiệp tại những doanh nghiệp lớn.

Khi đang bối rối chưa biết bắt đầu từ đâu, chị Giang đã bất ngờ tìm thấy khóa học CertIFR Online về lập báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS tại SAPP Academy. Chị xác định theo học không chỉ để trang bị kiến thức về IFRS mà còn quyết tâm phải chinh phục được chứng chỉ CertIFR, khẳng định bản thân không ngừng học hỏi, sẵn sàng thay đổi đón đầu xu hướng.

Tuy nhiên, con đường chị Giang lựa chọn không hề bằng phẳng. Do công việc bận rộn, việc phân bổ thời gian vừa học vừa làm trở thành thách thức lớn. Thu Giang chia sẻ: “Mình đã từng bỏ dở việc học. Tuy nhiên, khi quay lại học, mình đã quyết tâm đặt mục tiêu phải hoàn thành chứng chỉ trong vòng 2 tuần”.

Hành trình quyết tâm chinh phục chứng chỉ CertIFR trong 2 tuần

Để đạt được mục tiêu đề ra, chị Giang dành 2 tiếng buổi tối mỗi ngày để ôn luyện. Thay vì cuối tuần nghỉ ngơi, chị tập trung 4 tiếng mỗi ngày học bài giảng trên hệ thống Online của SAPP. Kết hợp với những kiến thức được truyền đạt bởi giảng viên Phạm Cao Kỳ, chị chăm chỉ ôn tập, làm Quiz test để sẵn sàng bài thi chứng chỉ CertIFR.

Chị Giang bật mí: “Mình tập trung vào những chuẩn mực mình đã quen thuộc và áp dụng nhiều trước. Đối với những chuẩn mực quá khó và ít áp dụng, mình bắt đầu học sau. Hệ thống bài tập của SAPP khá đầy đủ, mình chỉ cần luyện tập thật kỹ là đã tự tin bước vào kỳ thi của ACCA rồi”.

Gặt hái thành công, thu hoạch trái ngọt thành quả

Mọi nỗ lực và công sức rèn luyện của chị Đỗ Thị Thu Giang đã được đền đáp. Chị đã thành công chinh phục chứng chỉ CertIFR về IFRS vào tháng 12/2020. Giờ đây, chị không những có thể áp dụng nhuần nhuyễn kiến thức về VAS mà còn có thể tư duy ra được những sự khác biệt so với IFRS, áp dụng trong thực tế công việc hiện tại.

Đặc biệt, sau khi sở hữu chứng chỉ CertIFR, chị Giang mạnh dạn nhảy việc và thành công thăng tiến lên cấp quản lý ở vị trí Senior Accountant Manager tại một doanh nghiệp Nhật Bản với mức lương tốt hơn và quy mô lớn hơn doanh nghiệp cũ.

Khóa học CertIFR Online của SAPP Academy có gì nổi bật?

SAPP Academy - Đối tác đào tạo chính thức cấp độ Vàng của ACCA - là đơn vị được ACCA và VACPA chỉ định đào tạo chứng chỉ CerIFR về lập báo cáo tài chính quốc tế với tỷ lệ đỗ chứng chỉ CertIFR đạt 100%. Khóa học CertIFR về lập BCTC theo chuẩn IFRS Online của SAPP có nhiều điểm nổi bật:

● Tỷ lệ đỗ chứng chỉ CertIFR đạt 100% với nhiều gương mặt sở hữu chứng chỉ trong thời gian ngắn;

● Giảng viên chuyên gia Phạm Cao Kỳ, hội viên ACCA, VACPA;

● Học tập video HD Online trên nền tảng website hiện đại với 40h học, có thể học ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, tương thích với nhiều thiết bị học tập;

● Đảm bảo tương tác với group học viên riêng biệt kết nối giảng viên chuyên gia và 2h học trực tuyến 1:1 để giải đáp mọi thắc mắc;

● Nội dung chuẩn đề cương thi chứng chỉ CertIFR của ACCA và bổ sung nội dung phù hợp với tình hình Việt Nam, tăng tính ứng dụng thực tế;

● Kho tài liệu độc quyền hữu ích: Quiz test sau mỗi chủ đề, 2 Mock Exam, video hướng dẫn bút toán chuyển đổi các khoản mục trên BCTC từ VAS sang IFRS, video Case Study hướng dẫn lên BCTC chuẩn IFRS hoàn chỉnh,...;

● Đặc quyền tham dự gần 10 sự kiện chuyên môn lớn nhỏ nâng cao hiểu biết IFRS và khả năng vận dụng thực tiễn.

SAPP Academy đồng hành cùng nhân sự Kế toán - Kiểm toán - Tài chính chinh phục chứng chỉ CertIFR về IFRS.

SAPP Academy - Đối tác đào tạo chuẩn Vàng của ACCA

Đơn vị được ACCA và VACPA chỉ định đào tạo chứng chỉ CertIFR về IFRS.

Tìm hiểu thông tin khóa học tại đây: https://sapp.edu.vn/khoa-hoc-certifr-online/Hotline: 0889 66 22 76