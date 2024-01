Jennifer Lopez gây sốt với MV gợi tình

TPO - MV “Can't Get Enough” khiến người xem “nóng mặt” với những phân đoạn khoe da thịt và vũ đạo khiêu khích của Jennifer Lopez. Cô nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng vì quyến rũ thách thức tuổi tác.

Ngày 30/1, Jennifer Lopez phát hành video âm nhạc phối lại bản hit Can't Get Enough trên tài khoản YouTube 16,5 triệu người đăng ký. Chỉ trong chưa đầy một ngày, sản phẩm âm nhạc mới của J.Lo gây sốt toàn cầu với hơn 766.000 lượt xem. Ngoài giai điệu bắt tai, điểm thu hút nhất của MV là ngoại hình quyến rũ của Jennifer Lopez ở tuổi 55.

Xuyên suốt MV là những thước phim đầy khiêu khích của nữ ca sĩ sinh năm 1969, được dán nhãn 18+. Cô thay nhiều kiểu trang phục. Tất cả đều mang phong cách gợi cảm, bao gồm một số bộ khoe da thịt táo báo. Gây chú ý nhất là khoảnh khắc cô cởi chiếc áo khoác dài lấp lánh, để lộ thân trên gần như khỏa thân.

Người đẹp 6X mặc áo bra màu da kết hợp với quần da ống loe bó sát. Chiếc áo có thiết kế giống với mẫu nội y khỏa thân gây tranh cãi của Kim Kardashian giới thiệu vào cuối tháng 10/2023 khi có phần nhô lên ở chính giữa hai bên áo mang lại hiệu ứng như không mặc gì.

Vóc dáng nóng bỏng được giọng ca On the Floor thể hiện trọn vẹn khi cô nhảy trước bảng quảng cáo dưới ánh đèn đỏ, rồi chuyển sang nằm quằn quại trên sàn theo đúng nghĩa đen.

Không dừng lại ở đó, J.Lo khiến người xem “đỏ mặt” với cảnh mặc váy trắng xuyên thấu, thực hiện những động tác mơn trớn cơ thể đầy nhục cảm trên giường. Cô cũng được thấy xuất hiện trong bộ bikini đen bé xíu hết đu dây từ tầng cao xuống đất lại nhảy múa dưới vòi nước.

Đây là MV thứ hai của Can't Get Enough. Bản đầu tiên ra mắt vào ngày 10/1, lấy bối cảnh đám cưới và Jennifer Lopez là nữ chính kết hôn cùng những người đàn ông khác nhau. Thời điểm đó, cô cũng khiến khán giả choáng váng khi mặc váy cưới có đường cắt hình trái tim nhạy cảm.

Ca khúc nằm trong album This Is Me... Now, dự kiến phát hành ngày 16/2. Nội dung ca khúc là ham muốn của cô với người chồng kém tuổi Ben Affleck. Hai người tái hợp sau 20 năm chia xa, hiện kết hôn được gần 2 năm. Đang trong giai đoạn hôn nhân ngọt ngào, không khó hiểu khi lời và giai điệu Can't Get Enough tràn ngập đam mê.

Bằng vẻ hấp dẫn không tuổi, Jennifer Lopez khiến người hâm mộ mê mệt. Vô số bình luận ca ngợi được để lại dưới MV: “Ở tuổi ngoài 50, J.Lo đang làm những gì cô ấy đã thực hiện cách đây 20 năm. Tuyệt vời. Cô ấy đã làm việc chăm chỉ và đây là thành quả. Thật tràn trề cảm hứng”, “Mỗi lần không muốn đến phòng tập, tôi lại xem lại video này. J.Lo giết đi sự lười biếng đó”, “Jennifer gần 60 tuổi rồi mà trông như 30. Cô ấy thật tuyệt vời! Không còn gì để nói! Tôi ngưỡng mộ tài năng, vẻ đẹp và thái độ của cô ấy”, “J.Lo đúng nghĩa là một ma cà rồng! Cách cô ấy nhảy trông như vẫn còn ở thập niên 1990”, “Bạn không thể kéo người phụ nữ này xuống, kể cả sự căm ghét hay ghen tỵ của bạn. Cô ấy vẫn không ngừng vươn lên. Một phụ nữ làm việc chăm chỉ”...

Tú Oanh