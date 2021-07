ICANKid hợp tác cùng loạt đối tác quốc tế xây dựng nền tảng “Chơi mà học” cho trẻ

ICANKid là nền tảng “Chơi mà học" của Việt Nam mới được ra mắt, cân bằng giáo dục và giải trí cho trẻ mầm non, tiền tiểu học (2-6 tuổi). Đây là một trong những ứng dụng Việt đầu tiên hợp tác với nhiều thương hiệu giáo dục quốc tế như Pearson, Pinkfong, CoComelon… bên cạnh các đối tác nội dung uy tín trong nước như NXB Kim Đồng, HTV3 DreamsTV để mang đến nội dung vui học chất lượng tốt dành riêng cho trẻ.

Khai thác tiềm năng trẻ với “Chơi mà học"

6 năm đầu đời vô cùng quan trọng trong tiến trình phát triển của trẻ. Theo Thạc sĩ Giáo dục Đinh Thu Hồng - tác giả hai cuốn sách “Học Kiểu Mỹ Tại Nhà” và “Học STEM Kiểu Mỹ Tại Nhà”, đây là giai đoạn phát triển nhanh của trẻ, đặc biệt là khả năng tư duy và ghi nhớ, nhất là những kiến thức mang tính biểu tượng. Về mặt trí nhớ, các em bắt đầu có khả năng tiếp nhận, lưu trữ, và hồi tưởng thông tin khi lên 3. Ở độ tuổi này, thông qua các trò chơi, hình ảnh, âm thanh; kỹ năng ngôn ngữ, trí tuệ và cảm xúc của trẻ sẽ phát triển nhanh chóng, đa dạng và tự nhiên.

Tuy nhiên, không nhiều cha mẹ có thể dành thời gian chơi cùng con hoặc tìm thấy phương pháp phù hợp để khai thác tiềm năng trẻ. Nếu bỏ qua “giai đoạn vàng" chỉ đến một lần trong đời này của trẻ thì tiềm năng não bộ của con sẽ giảm dần theo quy luật "Sử dụng nó hoặc đánh mất nó - Use it or lose it".

Nắm bắt được điều đó, ICANKid - nền tảng ứng dụng “Chơi mà học" là chìa khóa giúp cha mẹ khai thác trọn vẹn tiềm năng phát triển tri thức, ngôn ngữ và cảm xúc của trẻ, thúc đẩy con phát triển toàn diện trong những năm tháng đầu đời.

Kho nội dung chất lượng từ đối tác quốc tế

ICANKid được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia người Việt giàu tâm huyết, thấu hiểu tâm lý trẻ từ Galaxy Education. Tiếp nối mục tiêu mang đến những nội dung tri thức bổ ích cho trẻ em Việt, Galaxy Education đã tìm kiếm và kết nối với những đối tác hàng đầu có bản quyền thế giới trong lĩnh vực giáo dục và giải trí, nhằm giúp trẻ không chỉ tiếp cận các chương trình đa dạng, chất lượng mà còn an toàn, tất cả tích hợp chỉ trong 1 ứng dụng - ICANKid.

Một trong những đối tác lớn phải kể đến là Pearson - tập đoàn giáo dục hàng đầu thế giới chuyên thiết kế chương trình Tiếng Anh cấp quốc tế. Đây là lần đầu tiên Pearson hợp tác với một ứng dụng Việt để xây dựng lộ trình học dành riêng cho trẻ từ 2-6 tuổi, mở ra cơ hội giúp trẻ em học Tiếng Anh một cách hấp dẫn và phù hợp với lứa tuổi hơn. Trưởng đại diện và Giám đốc Pearson Vietnam, bà Đỗ Thị Minh Nguyệt cho biết: “Chúng tôi nhìn thấy sự nghiêm túc, quyết liệt và đầu tư công phu của Galaxy Education khi xây dựng ứng dụng ICANKid, do đó hoàn toàn yên tâm khi hợp tác. Chúng tôi đồng quan điểm với ICANKid về cách thức truyền tải ‘Chơi mà học’ (Playing and Learning), qua đó, trẻ tiếp cận việc học ngôn ngữ một cách cuốn hút nhất, trên nền tảng các ngữ liệu bản ngữ về giọng đọc, video, clip hoạt hình phong phú và hấp dẫn.”

Nói về ưu điểm của chương trình học, bà Minh Nguyệt chia sẻ thêm: “Sau khi học chương trình này, trẻ được tiếp cận và bồi dưỡng một cách tự nhiên một vốn từ phù hợp với yêu cầu trong độ tuổi mầm non mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định.”

Theo đó, với chương trình Tiếng Anh chuẩn quốc tế biên soạn theo giáo trình của Pearson, trẻ sẽ được chấm điểm phát âm dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo, xem các video bài hát tương tác cùng giáo viên bản ngữ, ghi nhớ, làm quen từ vựng, cấu trúc câu đơn giản thông qua phương pháp chơi - học tích hợp và luyện tập cách quãng.

Không chỉ tạo nền tảng Tiếng Anh vững chắc, ICANKid còn khuyến khích trẻ thêm yêu và thấu hiểu tiếng mẹ đẻ thông qua chương trình làm quen Tiếng Việt và kho truyện nói tương tác đồ sộ đến từ các nhà xuất bản hàng đầu trong nước. ICANKid sở hữu hàng trăm truyện cổ tích, truyện tranh, bài thơ, đồng dao, ca dao với hình thức nói tương tác đến từ Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Văn Học, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc và đào sâu Tiếng Việt.

Từng hợp tác đa dạng với các đối tác khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên hợp tác triển khai ở mô hình sách tương tác trên điện thoại, Ông Bùi Tuấn Nghĩa - Giám đốc NXB Kim Đồng chia sẻ: “Chúng tôi giới thiệu và cung cấp cho ICANKid một số đầu sách cổ tích và "cẩm nang" về kỹ năng và cách thức ứng xử, yêu thương cha mẹ và những người xung quanh. Qua đó giúp trẻ có được vốn văn hoá truyền thống, cách hành xử nhân văn, làm quen với ngữ liệu Tiếng Việt giản dị, trong sáng và gần gũi với cuộc sống thường ngày của trẻ. Với cách thể hiện sinh động bằng giọng đọc truyền cảm và các hình động hấp dẫn, chúng tôi tin tưởng rằng các cuốn sách "công nghệ số" này sẽ thực sự thu hút và có tác động giáo dục tốt cho trẻ. Chúng tôi hy vọng đây là một xu hướng hợp tác hiệu quả trong việc cung cấp cho các em nhỏ cách thức tiếp cận nội dung sách một cách mới mẻ và hấp dẫn.”

Điểm nhấn được phụ huynh yêu thích ở ứng dụng này còn là kho giải trí với hàng nghìn clip hoạt hình và video lý thú, bổ ích đã qua kiểm duyệt đến từ các series nổi tiếng trên thế giới như Pinkfong, Peppa Pig, CoComelon, Blippi… và đặc biệt là series nổi tiếng của Việt Nam - Rồng Rắn Lên Mây hợp tác với HTV3 DreamsTV, liên tục được cập nhật và hoàn toàn không quảng cáo, để cha mẹ yên tâm đáp ứng nhu cầu giải trí của con.

Chia sẻ về việc hợp tác với Galaxy để tích hợp nội dung giải trí trong ICANKid, Ông Min Seok Kim - Giám đốc điều hành công ty giải trí giáo dục SmartStudy - đơn vị sở hữu Pinkfong cho biết: “Bằng việc hợp tác cùng Galaxy Education, thông qua ứng dụng ICANKid chúng tôi hy vọng sẽ giới thiệu Pinkfong đến nhiều trẻ em tại Việt Nam hơn, giúp các em có thêm nhiều niềm vui và cảm hứng học tập hơn."

Đi theo lộ trình tâm lý trẻ 2-6 tuổi, ICANKid như một người bạn, giúp trẻ phát triển trí thông minh, tư duy ngôn ngữ, mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh, đồng thời tạo điều kiện cho cha mẹ đồng hành cùng con, xây dựng khoảng thời gian chất lượng bên gia đình.

ICANKid đã có mặt trên trên App Store và Google Play (CH Play) với chương trình 14 ngày trải nghiệm miễn phí cùng nhiều gói ưu đãi hấp dẫn.