Hy vọng Tiền Phong Marathon 2023 là dấu mốc trong chặng đường phát triển của Lai Châu

TPO - Ngày 24/3, tại Đồn Biên phòng Huổi Luông (xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), Ban tổ chức giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023 (Tiền Phong Marathon 2023), các hoa hậu, người đẹp giao lưu với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu - Đại tá Triệu Quốc Nguậy; Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ Mai Thị Hồng Sim.

Về phía Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2023 có nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban Tổ chức giải; nhà báo Vũ Tiến - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó trưởng Ban tổ chức giải. Dự chương trình còn có HLV Bùi Lương - tượng đài điền kinh Việt Nam; các người đẹp: Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy; Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thanh Thuỷ; Hoa hậu Liên lục địa 2021 Lê Nguyễn Bảo Ngọc; Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân; Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2020 Ngọc Thảo; Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2022 Trịnh Thuỳ Linh; Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2022 Ngọc Hằng; Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2022 Ngọc Mai; Hoa khôi Huỳnh Thuý Vy.

Không để Tổ quốc bất ngờ

Tại buổi giao lưu, Trung tá Lê Văn Quyết - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Huổi Luông thông tin: Đồn Biên phòng Huổi Luông quản lý hơn 13 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc. Trong những năm qua và những tháng đầu năm 2023, đoạn biên giới được quản lý cơ bản ổn định.

Theo Trung tá Quyết, xã Huổi Luông có diện tích trên 12 nghìn ha, với 1.400 hộ dân, khoảng 8 nghìn nhân khẩu, chủ yếu là người Mông, Dao, Hà Nhì, Kinh. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn Huổi Luông phát triển tương đối khá. Năm 2020, xã Huổi Luông đã về đích nông thôn mới.

Đồn Biên phòng Huổi Luông đã và đang thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trước hết là làm tốt công tác quán triệt các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên và chính quyền địa phương liên quan công tác quản lý, bảo vệ biên giới, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý kịp thời các vụ việc, sự kiện biên giới, đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tổ quốc.

"Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, các vụ việc liên quan đến biên giới, an ninh trật tự biên giới đều được Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham mưu chính quyền địa phương xử lý hiệu quả, dứt điểm, đảm bảo an ninh chính trị, đảm bảo việc phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới", Trung tá Quyết nói.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Huổi Luông cũng nêu, trong năm 2022 - 2023, Đồn Biên phòng Huổi Luông đã và đang thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trước hết là làm tốt công tác quán triệt các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên và chính quyền địa phương liên quan công tác quản lý, bảo vệ biên giới, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý kịp thời các vụ việc, sự kiện biên giới, đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tổ quốc.

Thứ hai, làm tốt công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình liên quan tuyến biên giới trên địa bàn. Trên cơ sở đó triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, hoạt động vi phạm pháp luật trên biên giới; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống trên biên giới, đảm bảo không bị động, bất ngờ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Lê Văn Quyết cũng nêu, Đồn Biên phòng Huổi Luông thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bộ đội biên phòng, phù hợp với tình hình COVID-19; thường xuyên trao đổi, hội đàm, tuần tra song phương với lực lượng chức năng Trung Quốc để thống nhất giải quyết tốt các vụ việc, sự kiện trên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Một nhiệm vụ nữa, theo Trung tá Quyết, đồn làm tốt công tác xây dựng đơn vị, bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết T.Q 4 khoá XII và Nghị quyết 847 của Quân uỷ T.Ư. Cán bộ chiến sĩ đoàn kết, thống nhất, cộng đồng trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Đồn Biên phòng Huổi Luông dẫn đầu trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu về phong trào thi đua quyết thắng. Trong những năm qua, đơn vị có 12 năm liên tiếp được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu Quyết thắng, Đơn vị Quyết thắng. Đảng bộ đồn 15 năm liên tục là đơn vị trong sạch vững mạnh, trong đó 2 năm được Tỉnh uỷ Lai Châu tặng cờ thi đua. Thủ tướng Chính phủ cũng tặng đồn 4 bằng khen về thành tích trong học tập theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh...", Trung tá Quyết nói.

Hy vọng Tiền Phong Marathon đánh dấu chặng đường phát triển của Lai Châu

Tại chương trình giao lưu, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, báo Tiền Phong, giải Tiền Phong Marathon rất vinh dự, tự hào đến với Lai Châu - miền biên ải xa xôi của Tổ quốc - nơi còn có nhiều khó khăn, rất cần những chương trình, sự kiện như Tiền Phong Marathon. Nhà báo Lê Xuân Sơn cảm kích trước sự phối hợp, đón tiếp, tổ chức nồng hậu, đầy trách nhiệm của tỉnh Lai Châu - tạo mọi điều kiện tốt đẹp nhất để tổ chức giải.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cũng giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển của Tiền Phong Marathon, đồng thời nhấn mạnh, trải qua 63 lần tổ chức, giải luôn tự đặt cho mình, ngoài nhiệm vụ là một giải thể thao đỉnh cao, lan toả tinh thần thể thao, phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng - được tổ chức một cách chu đáo, uy tín, đáp ứng đầy đủ quy định, thì còn phải tham gia vào việc phát triển kinh tế xã hội cho địa phương đăng cai, quảng bá được tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh về con người, cảnh sắc, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch cho địa phương.

"Nhiệm vụ đó khá nặng nề, nhưng khi chúng tôi thực hiện đều có sự hỗ trợ của các tỉnh, các địa phương. Chúng tôi đã từng tổ chức tại các địa điểm ở Lý Sơn (Quảng Ngãi), Pleiku (Gia Lai), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) và năm nay đặt chân đến Lai Châu - địa đầu Tổ quốc", nhà báo Lê Xuân Sơn nói, đồng thời cho biết, lãnh đạo tỉnh Lai Châu rất nhiệt thành với giải đấu, có ý tưởng đưa giải đấu về đăng cai từ 3 - 4 năm trước. "Chúng tôi đồng ý, vì tổ chức giải tại đây đúng với tiêu chí giải đặt ra, ưu tiên tuyệt đối tổ chức tại các tỉnh biên giới, hải đảo", nhà báo Lê Xuân Sơn nói thêm.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết, dù tổ chức ở Lai Châu gặp nhiều khó khăn do xa xôi, cách trở, điều kiện tổ chức cho giải đấu có vài nghìn người tham gia cũng chưa thật đầy đủ, nhưng tỉnh đã nỗ lực hết sức, khắc phục được cơ bản những khó khăn. Với hàng nghìn vận động viên, người hâm mộ, du khách đến với Lai Châu dịp này, cũng là một đợt tập dượt cho tỉnh trong những sự kiện lớn hơn trong tương lai. Hơn nữa, còn là cơ hội quảng bá, tiếp đón khách đến làm ăn, du lịch tại Lai Châu. "Chúng tôi rất mừng, nếu giải là dấu mốc trong chặng đường phát triển của Lai Châu", nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

"Nhiệm vụ đó khá nặng nề, nhưng khi chúng tôi thực hiện đều có sự hỗ trợ của các tỉnh, các địa phương. Chúng tôi đã từng tổ chức tại các địa điểm ở Lý Sơn (Quảng Ngãi), Pleiku (Gia Lai), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) và năm nay đặt chân đến Lai Châu - địa đầu Tổ quốc" - Nhà báo Lê Xuân Sơn

Nhà báo Lê Xuân Sơn cũng thông tin, báo Tiền Phong ra đời trong chiến tranh, gắn bó mật thiết với Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên các ấn phẩm của báo Tiền Phong đều có chuyên trang, chuyên mục về người lính, hướng về người lính. Tổng Biên tập báo Tiền Phong rất mong muốn có sự hiện diện của những người lính Biên phòng trong Lễ thượng cờ Tổ quốc diễn ra tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu sáng 25/3, và càng mong muốn hơn nữa, sự xuất hiện của các chiến sĩ biên phòng trên đường chạy Tiền Phong Marathon 2023...