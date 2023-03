Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tống Thanh Hải: Tiền Phong Marathon là sự kiện lớn nhất Lai Châu

TPO - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải khẳng định, giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023 (Tiền Phong Marathon 2023) tại Lai Châu là sự kiện rất lớn, góp phần đưa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn tăng lên; hướng tới việc quảng bá con người, phong cảnh Lai Châu đến với bạn bè trong nước và thế giới.

Ngày 21/3, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức họp Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2023, ông Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban tổ chức giải, chủ trì phiên họp. Cùng dự có nhà báo Vũ Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong - Phó trưởng Ban tổ chức giải; đại diện lãnh đạo các số sở, ngành tỉnh Lai Châu...

Đảm bảo an toàn tuyệt đối

Tại cuộc họp, ông Tống Thanh Hải cho biết, cuộc họp nhằm đánh giá, kiểm tra công tác tổ chức giải, lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của báo Tiền Phong để báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh.

Ông Hải cho rằng, đây là sự kiện lớn nhất của Lai Châu, số lượng người đến với tỉnh Lai Châu sẽ rất lớn. Tỉnh đã huy động rất đông người để phối hợp tổ chức sự kiện này; phát động phong trào tình nguyện trong người dân về việc hỗ trợ phòng ngủ, phương tiện đi lại... phục vụ vận động viên và du khách.

"Phải làm sao để tổ chức giải thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối", ông Hải nói, đồng thời yêu cầu đại diện lãnh đạo các sở, ngành phải báo cáo chi tiết, cụ thể về các công việc được phân công nhiệm vụ, ví dụ như vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, đảm bảo giá cả thị trường, công tác trang trí, khánh tiết...

"Các sở, ngành phải có trách nhiệm rất cao. Từng nội dung, nhiệm vụ, công việc được giao phải tự kiểm soát, kiểm tra, tổng duyệt, phát huy tính chủ động, trách nhiệm", ông Hải nói thêm. Ông Hải cũng cho rằng, với những khó khăn phát sinh, cần báo cáo ngay với lãnh đạo tỉnh để khắc phục, xử lý ngay.

Nhiều hoạt động bên lề

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Lai Châu, cho biết, về truyền thông trực quan, để tạo khí thế và nhận diện về giải, báo Tiền Phong đã trao tặng 2.400 lá cờ Tổ quốc. UBND tỉnh đã giao Tỉnh Đoàn Lai Châu huy động lực lượng đoàn viên thanh niên cắm 1.600 lá cờ trên các tuyến đường chạy. Từ ngày 22/3, báo Tiền Phong và sở sẽ thi công và treo 60 băng rôn, 500 phướn dọc trên các tuyến phố.

Ông Kháng cũng báo cáo tiến độ một số nội dung về công tác đảm bảo an ninh, y tế; thi công các hạng mục kỹ thuật phục vụ giải. Về công tác huy động lực lượng, Sở VHTT&DL đã tham mưu Ban tổ chức huy động 400 đoàn viên, thanh niên tham gia công tác tổ chức phục vụ giải; 150 người tham gia lực lượng an ninh, y tế phục vụ giải và 100 cán bộ, giáo viên chuyên ngành thể chất tham gia lực lượng trọng tài của giải.

Về các hoạt động hưởng ứng giải, hiện, tỉnh Lai Châu đang chuẩn bị lễ dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ; tổ chức lễ Thượng cờ Tổ quốc; hoạt động thiện nguyện, tham quan trải nghiệm các điểm du lịch; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ; tổ chức các không gian trưng bày...

Theo báo cáo của Ban tổ chức, hiện tại có khoảng hơn 4.100 vận động viên đăng ký tham gia ở các nội dung thi đấu. Trong đó có khoảng 150 vận động viên của tỉnh Lai Châu. Đã có 19 đoàn với 15 vận động viên hệ chuyên nghiệp đã đến Lai Châu để tập luyện.

Báo cáo thêm về công tác tổ chức giải trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu Nguyễn Văn Nghiệp cho biết, đã thông báo cho các xã, phường, tổ dân phố thực hiện cắm cờ Tổ quốc, duy trì hết 30/4 - 1/5. Thành phố cũng tiến hành chỉnh trang đô thị; sửa chữa các tuyến đường để phục vụ đường chạy; sửa chữa các bóng điện chiếu sáng; cắt tỉa cây xanh...

"Thành phố cũng tuyên truyền để các hộ dân không để gia súc thả rông ra đường. Còn hiện tượng trâu, bò, ngựa thả rông gần như không còn", ông Nghiệp nói.

Phát biểu tại cuộc họp, nhà báo Vũ Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó trưởng Ban tổ chức giải cho biết, Ban tổ chức rất trân trọng nghĩa tình, sự phối hợp chặt chẽ của tỉnh Lai Châu trong công tác tổ chức giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong.

Ông Tiến nêu trong quá trình tổ chức, hiện còn gặp một số vấn đề vướng mắc, kiến nghị lãnh đạo tỉnh Lai Châu có chỉ đạo cụ thể về vấn đề liên quan công tác đảm bảo y tế, phân luồng giao thông, công tác truyền thông về giải, chuẩn bị hàng hoá, đặc sản phục vụ các vận động viên và du khách...

Quảng bá hình ảnh Lai Châu mến khách, thân thiện

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải tái khẳng định, Tiền Phong Marathon 2023 tại Lai Châu là sự kiện rất lớn, góp phần đưa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn tăng lên; hướng tới việc quảng bá con người, phong cảnh Lai Châu đến với bạn bè trong nước và thế giới.

Ông Hải cũng nêu, các cơ quan, ban, ngành phải chủ động, thật sự trách nhiệm và chuẩn bị tốt nhất trong điều kiện có thể để tổ chức giải thành công. Trên cơ sở kế hoạch đã có phải phân công, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ.

"Đề nghị thành phố Lai Châu tuyên truyền đến tất cả công nhân, viên chức, người lao động, nhân dân thể hiện tinh thần văn minh, mến khách", ông Hải nói.

Ông Hải cũng chỉ đạo các vấn đề đảm bảo công tác y tế, bãi trông giữ phương tiện, tuyên truyền về các tuyến đường bị cấm trong thời gian diễn ra giải.

"Về nơi ăn, nghỉ của vận động viên và du khách phải có lực lượng giới thiệu, hỗ trợ. Các nhà hàng phải có sự liên kết, phối hợp, thậm chí với các huyện xung quanh để đảm bảo hỗ trợ khi xuất hiện tình trạng khan hiếm", ông Hải nói, đồng thời nhấn mạnh, cần kiểm soát tốt vấn đề an toàn thực phẩm; chú trọng đến quảng bá các sản phẩm đặc trưng, đặc sản, hình ảnh của Lai Châu.