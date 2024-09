Huyện Ứng Hòa: Phát triển du lịch để sớm trở thành điểm đến mới của Thủ đô

TP - Đại diện lãnh đạo UBND huyện Ứng Hòa nhấn mạnh, huyện đang chú trọng xây dựng lộ trình, mục tiêu cụ thể rõ ràng để kinh tế thương mại, dịch vụ và du lịch thật sự là một trong những ngành kinh tế quan trọng mang lại sức sống mới cho huyện, đưa Ứng Hòa sớm trở thành điểm đến mới của Thủ đô.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND huyện Ứng Hòa nhấn mạnh, Ứng Hòa là vùng đất giàu giá trị di sản đặc trưng, tiêu biểu gắn với giá trị về lịch sử văn hóa, truyền thống cách mạng của Thủ đô và đất nước. Những năm gần đây, UBND huyện đã luôn đề cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội để tạo tiền đề vững chắc cho công tác phát triển các ngành kinh tế mới (kinh tế thương mại, dịch vụ và du lịch).

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố giao. Hoạt động kinh tế trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc, tổng giá trị sản xuất 6 tháng năm 2024 (giá so sánh) ước đạt 8.126 tỷ so với cùng kỳ năm trước tăng 7,45%. Toàn huyện có 28/28 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 9/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các hoạt động văn hoá, xã hội đạt kết quả tốt. 2 di sản có giá trị đặc sắc, tiêu biểu của huyện đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Nghề thủ công truyền thống - Nghề may Trạch Xá (xã Hòa Lâm) và Lễ hội truyền thống - Hội làng Văn Giang - Nam Dương (Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức và xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa).

Đáng chú ý, huyện đã hoàn thiện nội dung sưu tầm, trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Phong trào “Quê hương chiếc gậy Trường Sơn” tại xã Hòa Xá và Bảo tàng Khu Cháy tại xã Đồng Tân để giáo dục truyền thống cách mạng, kiên cường của thế hệ đi trước, của quê hương anh hùng cho thế hệ trẻ và nhân dân trong và ngoài thành phố. Tuyến du lịch Trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức với chủ đề “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội” đã được đưa vào khai thác với số lượng khoảng hơn 3.000 khách du lịch mỗi tháng…

Lãnh đạo UBND huyện Ứng Hòa thông tin, Ứng Hòa cũng được thành phố quy hoạch là vùng xanh của Thủ đô. Vì vậy Đảng bộ, chính quyền huyện Ứng Hòa xác định tầm quan trọng của công tác phát triển đa dạng hoá các loại hình kinh tế xã hội gắn với công tác phát triển du lịch. Với những lợi thế về giá trị lịch sử, mảnh đất của di sản văn hoá ngoại đô, làng nghề truyền thống và đặc biệt là nông nghiệp xanh gắn với cảnh quan thiên nhiên và các con sông chảy qua, huyện Ứng Hòa có nhiều cơ hội để phát triển nhiều loại hình du lịch như: du lịch văn hoá tâm linh, du lịch trải nghiệm, du lịch làng nghề, du lịch ẩm thực…

Đề án “Phát triển du lịch huyện Ứng Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” là kết quả rõ nét để xác định lộ trình phát triển du lịch huyện, là cơ sở tạo hướng đi bền vững trong phát triển kinh tế, văn hoá, công nghiệp văn hóa gắn du lịch đúng theo tinh thần chỉ đạo Trung ương, thành phố du lịch thực sự trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh.

Lãnh đạo huyện cho biết, Ứng Hòa đã xác định việc xây dựng lộ trình phát triển du lịch là hướng đi đúng đắn, cần phải đặt ra chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, rõ ràng về mọi mặt như: công tác quản lý nhà nước, công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác thu hút đầu tư du lịch, dịch vụ, thương mại và công tác triển khai phát triển hạ tầng giao thông tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận với các vùng du lịch lõi của Thủ đô, quận, huyện bạn… Lãnh đạo huyện luôn sát sao lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác phát triển kinh tế văn hoá xã hội mang tính cấp bách, cấp thiết, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia nhằm tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền tới nhân dân để tạo niềm tin vững chắc trong cộng đồng.

Cần tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn”

Những kết quả đạt được ban đầu cho thấy, Ứng Hòa là mảnh đất giàu tiềm năng để khai thác đa dạng các loại hình du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi về mặt tài nguyên để khai thác du lịch, huyện Ứng Hòa còn gặp nhiều khó khăn trong các lĩnh vực như: Hạ tầng giao thông chưa được triển khai đồng bộ, hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ du lịch chưa được quan tâm đầu tư, công tác thu hút các nhà đầu tư lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ còn hạn chế.

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo huyện Ứng Hòa cho biết, tại cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy với Ban Thường vụ huyện uỷ mới đây, huyện đã kiến nghị thành phố chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công trục đường kinh tế phía nam thành phố và quy hoạch, khai thác tiềm năng quỹ đất 2 bên trục đường (15km trên địa bàn Ứng Hòa); đầu tư dự án xây dựng tuyến đường Mỹ Đình-Ba Sao-Bái Đính; 10 dự án trục đường kết nối quan trọng của huyện để tạo động lực phát triển cho địa bàn. Huyện đang thực hiện một số chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội như: đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác quản lý đất đai; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo… Trước mắt, huyện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Vân Đình tới đường tỉnh 424 (76 cũ), địa phận huyện Ứng Hòa; cải tạo hè, rãnh thoát nước Quốc lộ 21B đoạn qua thị trấn Vân Đình nhằm mục đích chỉnh trang đô thị, xây dựng thị trấn Vân Đình khang trang, sạch đẹp…

“Ứng Hòa là huyện được quy hoạch là vành đai xanh, nên theo Thường trực Thành uỷ Hà Nội, huyện phải rất quan tâm đầu tư xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, không chạy theo thành tích; bảo đảm chất lượng đối với từng tiêu chí, ở từng thôn, xã. Xây dựng nông thôn mới phải xác định mục tiêu hàng đầu là nâng cao đời sống người dân; nông thôn mới nâng cao, đời sống của nhân dân phải được cải thiện; tiếp tục giảm mạnh số hộ nghèo”, lãnh đạo huyện Ứng Hòa nói. Theo định hướng đó, huyện sẽ tập trung đầu tư tu bổ, nâng cấp các di tích văn hóa, lịch sử để tạo sức hút về du lịch, kích thích kinh tế-xã hội trên địa bàn. Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ bám sát chỉ đạo của thành phố, chủ động, quyết liệt triển khai, tổ chức thực hiện; làm dự án nào phải dồn sức làm cho bằng được, “ra tấm ra món”…

Để huyện Ứng Hòa thật sự trở thành điểm đến mới mang đậm giá trị tinh tuý của lịch sử, văn hoá, truyền thống ngoại đô gắn với phát triển công nghiệp văn hoá, sáng tạo, huyện Ứng Hòa xác định cần có sự đồng hành chặt chẽ, sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các cơ quan và Sở, ngành, thành phố trong công tác định hướng, quy hoạch và thu hút đầu tư du lịch. Với những kết quả khả quan ban đầu, nỗ lực thực hiện triển khai lộ trình, kế hoạch đã đề ra và sự quan tâm thu hút đầu tư của thành phố, huyện Ứng Hòa kỳ vọng sẽ được ghi danh trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế - để trở thành vùng đất đáng để đến, đến để yêu, yêu để nhớ và tìm về.