Huyện Bình Chánh ngoại thành TPHCM có phố đêm Trung Sơn

TPO - Việc hình thành Phố đêm Trung Sơn nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh doanh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo cơ hội phát triển các ngành nghề thương mại- dịch vụ- du lịch, hỗ trợ kết nối cung - cầu sản phẩm cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và mang lại không gian sinh hoạt giải trí, du lịch, mua sắm cho người dân, du khách.

Ngày 28/11, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã ký văn bản về việc cho triển khai tổ chức thí điểm hoạt động Phố đêm Trung Sơn (Bình Chánh) và gắn với các hoạt động xúc tiến, phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Theo văn bản đã ký, UBND huyện Bình Chánh được giao chủ động làm việc với các sở, ngành, đơn vị có liên quan nhằm tiếp thu ý kiến, xây dựng và hoàn chỉnh nội dung của “Đề án tổ chức thí điểm hoạt động Phố đêm Trung Sơn gắn với phát triển du lịch tại huyện Bình Chánh”…

Đồng thời, UBND huyện Bình Chánh cần xây dựng phương án tổ chức, triển khai cụ thể, đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, kiểm soát tiếng ồn, giao thông công cộng, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác đăng ký kinh doanh, nộp thuế…

Xây dựng quy chế hoạt động (quy định cụ thể về thời gian hoạt động, các công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm…). Phân công vai trò, trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị chức năng trong quá trình hoạt động nêu trên. Không để phát sinh tình trạng tái chiếm vỉa hè, lòng lề đường, kinh doanh ngoài thời gian quy định.

Được biết trước đó, Sở Công thương TPHCM có văn bản đề nghị các sở, ngành và Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM nghiên cứu đề án tổ chức thí điểm hoạt động Phố đêm Trung Sơn (tuyến đường số 1, vỉa hè đến giáp rạch Ông Lớn, huyện Bình Chánh, TPHCM) gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Dự kiến, Phố đêm Trung Sơn có tổng diện tích 26.373m2 với 252 gian hàng bao gồm 92 gian hàng ẩm thực cố định, 91 gian hàng thương mại, 19 gian hàng xe hàng ẩm thực, 50 gian hàng trải nghiệm và kinh doanh quà lưu niệm. Ngoài ra Phố đêm Trung Sơn còn có 1.062m2 bố trí làm khu vui chơi trẻ em - thể dục thể thao cùng 4.912m2 làm quảng trường. Thời gian hoạt động của Phố đêm Trung Sơn sẽ bắt đầu từ 18 giờ đến 24 giờ hàng ngày.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, Đề án phố đêm Trung Sơn phù hợp định hướng phát triển Kinh tế ban đêm của TPHCM, làm tăng sự kết nối huyện Bình Chánh với các địa phương khác, làm phong phú thêm sản phẩm du lịch và là cơ sở để lan tỏa các hoạt động kinh doanh, phát triển các dịch vụ khác trên địa bàn huyện Bình Chánh.