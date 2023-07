Huỷ kết quả, thu hồi giải thưởng trong vụ nữ sinh TPHCM tố bị 'đánh cắp' bài thi ở Genius Olympiad

TPO - Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Genius Olympiad đã gửi email đến nữ sinh M.C, người tố bị "đánh cắp" bài thi trong cuộc thi Genius Olympiad diễn ra tại Mỹ hồi tháng 6 về việc hủy kết quả, thu hồi giải thưởng.

Ngày 11/7, M.C (cựu học sinh Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh) xác nhận với PV, đã nhận được mail thông báo của BTC cuộc thi Genius Olympiad diễn ra tại Mỹ tháng 6 vừa qua sau khi có thông tin bài luận bị “đánh cắp”.

Theo email, BTC khẳng định đề án của Q.U (học sinh Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh), có 86% điểm tương đồng với đề án gốc của M.C và một số câu giống hoàn toàn hoặc rất giống chỉ khác nhau ở cách sắp xếp câu từ.

"Chúng tôi nhận thấy rằng một dự án gần đây được gửi cho Genius Olympiad đã được phát hiện có mức độ tương đồng cao với dự án ban đầu của một học sinh khác. Cả hai học sinh đều được giám sát bởi cùng một giáo viên.

Sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi xác định rằng bài làm của học sinh nói trên có 3-4 câu giống hoàn toàn với nguyên tác và có 3-4 câu rất giống chỉ có điều sắp xếp lại từ ngữ. Ngoài ra, một công cụ so sánh văn bản đã xác định rằng tác phẩm gian lận có 86% điểm tương đồng với tác phẩm gốc. Chúng tôi cũng đã kiểm tra cả hai tác phẩm dựa trên các văn bản do AI tạo ra và cả hai tác phẩm đều được xác định là do con người tạo ra bằng hai công cụ khác nhau", đại diện ban tổ chức viết trong email.

Từ đó, BTC quyết định thu hồi giải thưởng liên quan đến vụ việc này nhằm "duy trì uy tín và sự công bằng của Genius Olympiad", nội dung email do BTC gửi.

Bên cạnh đó, BTC Genius Olympiad tuyên bố sẽ không cho phép thầy T. (người giám sát 2 nữ sinh trên- PV) trong vai trò người giám sát gửi bất kỳ dự án nào cho kỳ thi Genius Olympiad 2024 sắp tới.

BTC Genius Olympiad khẳng định sẽ thay đổi lại một số phương thức tổ chức cuộc thi trong thời gian tới hòng ngăn chặn các hành vi gian lận.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của một nữ sinh tố đề tài khoa học của mình tham dự cuộc thi Genius Olympiad 2023 diễn ra tại Mỹ bị học sinh và thầy giáo của trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh TPHCM "đánh cắp". M.C kể lại: "Em tham gia cuộc thi Genius Olympiad 2023 với 2 đề án ở 2 hạng mục là Âm nhạc (Music) và Viết sáng tạo (Creative Writing). Sau vòng 1, thầy giáo Nguyễn Minh T. - Trường THPT Gia Định, TP.HCM, là người gợi ý gia đình cho em tham gia cuộc thi, gợi ý đề tài về hàng cây xanh và cũng là người nộp đề án của em cho Ban tổ chức, đã thông báo rằng em bị loại ở hạng mục viết. Đến tháng 6 vừa qua, khi sang Mỹ thi vòng chung kết, em phát hiện ra dự án 2190 của em lại có tên của người khác là N.Q.U. Trên poster thuyết trình của người này có những đoạn viết sao chép toàn bộ từ bài "đã trượt" của em. Được biết, người này cũng là học sinh của thầy Nguyễn Minh T., đang học tại Trường THPT Gia Định. Gia đình em đã nói chuyện với thầy giáo và gia đình anh U. sau cuộc thi chỉ mong nhận được một lời xin lỗi nhưng không có. Vì vậy em muốn lên tiếng vì bản thân, vì sự thật và sự công bằng".

