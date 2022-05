Huy Hoàng, Nguyễn Thị Oanh tranh giải VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31

TPO - Ban tổ chức SEA Games 31 lựa chọn ra 4 gương mặt nổi bật nhất để đề cử trong cuộc bầu chọn VĐV xuất sắc nhất của SEA Games 31 lần này.

Cả 4 nhân vật được đề cử đều là các VĐV thuộc 2 môn Olympic là điền kinh và bơi, ở nhóm 1 thuộc Hiến chương SEA Games.

Trong 4 đề cử VĐV xuất sắc nhất, thể thao Việt Nam có 2 ứng viên là VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng và VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh. Hai người còn lại gồm nữ kình ngư Jing Wen Quah của Singapore và nam VĐV điền kinh Joshua Robert Atkinson của Thái Lan.

Ở môn bơi, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành được 5 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games 31. VĐV sinh năm 2000 chiến thắng ở các nội dung 400m tự do (phá kỉ lục SEA Games với thành tích 3:48:06), 800m tự do, 1500m tự do, 200m bướm, tiếp sức 4x200m tự do (phá kỉ lục SEA Games với thành tích 7:16:31).

Kình ngư người Quảng Bình là VĐV giành HCV đầu tiên cho đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 31 lần này, cũng chính là VĐV vinh dự cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 31.

Chân chạy Nguyễn Thị Oanh cũng trải qua một kì SEA Games 31 trên sân nhà đầy thành công khi bảo vệ thành công ngôi vô địch 3 nội dung 1500m nữ, 5000m nữ và 3000m chướng ngại vật. Trong đó, thành tích tại cự ly 3000m chướng ngại vật của Nguyễn Thị Oanh là 9:52:44 được xác nhận là kỉ lục mới tại Đại hội.

Trong thời gian thi đấu SEA Games 31, Nguyễn Thị Oanh vinh dự được Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đồng thời là Trưởng ban tổ chức SEA Games 31 - ông Nguyễn Văn Hùng tặng bằng khen của Bộ ghi nhận những thành tích xuất sắc đã đạt được.

Trong hai VĐV còn lại, nữ kình ngư Jing Wen Quah giành tổng cộng 6 HCV, trong đó có 3 HCV cá nhân, 1 kỷ lục SEA Games cá nhân và 3 HCV tiếp sức.

Nam VĐV điền kinh Joshua Robert Atkinson đoạt 4 HCV ở các nội dung: 400m, 800m, tiếp sức hỗn hợp 4x400m, tiếp sức 4x400m nam.

Danh tính VĐV nam, VĐV nữ xuất sắc nhất SEA Games 31 sẽ được công bố tại Lễ bế mạc SEA Games 31 vào tối 23/5 tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội.