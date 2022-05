Kình ngư Huy Hoàng làm dậy sóng đường đua xanh

TPO - Nguyễn Huy Hoàng bùng nổ với cú đúp HCV trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi tại SEA Games 31, qua đó khép lại một kỳ Đại hội thành công với cá nhân “chàng rái cá sông Gianh” cũng như bơi Việt Nam.

Tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình tối nay, Nguyễn Huy Hoàng đã khiến khán giả phấn khích khi giành HCV nội dung 200m bướm nam với thành tích 1 phút 58 giây 81.

Đây là kết quả khá bất ngờ bởi nội dung này không phải cự ly sở trường của VĐV sinh năm 2000, nhất là khi anh vừa hoàn thành đường đua 800m tự do nam.

Ở nội dung sở trường này, kình ngư quê Quảng Bình khẳng định sức mạnh vượt trội, giành chiến thắng với thành tích 7 phút 57 giây 65, đoạt HCV. Và chỉ cần vài phút nghỉ ngơi, Huy Hoàng đã tiếp tục giành chiến thắng trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

“Mục tiêu của tôi ở các giải đấu vẫn là tập trung vào cự ly sở trường. Tại SEA Games 31, tôi cảm thấy có thể đóng góp thành tích ở nội dung 200m bướm nam nên đã tham dự. Tôi không cảm thấy áp lực điều gì hết vì mình đã thi đấu nỗ lực, bằng hết đam mê của mình”, Huy Hoàng lý giải việc tranh tài ở nội dung 200m bướm nam.

Với phong độ chói sáng, Huy Hoàng hoàn tất hành trình SEA Games 31 với 4 HCV cá nhân, 1 HCV tiếp sức. Trước đó, anh cũng lên ngôi vương ở hai nội dung 1.500m tự do và 400m tự do.

Đặc biệt, ở nội dung 400m tự do, với thành tích 3 phút 48 giây 06, Huy Hoàng còn phá kỷ lục 3 phút 49 giây 08 do chính mình thiết lập ở SEA Games 30 cách đây 3 năm tại Philippines. Sau đó, kình ngư quê Quảng Bình tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của mình thêm 1 HCV nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam.

Với những đóng góp của Huy Hoàng, đội tuyển bơi Việt Nam khép lại kỳ SEA Games 31 thành công khi giành tổng cộng 11 HCV, vượt xa chỉ tiêu giành 4 đến 5 HCV.