HUTECH ký kết cùng 12 doanh nghiệp

Sáng 29/3, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) ký kết hợp tác cùng 12 doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Tuyển dụng & Triển lãm Công nghệ thông tin - HUTECH IT OPEN DAY 2024.

Diễn ra tại Thu Duc Campus, HUTECH IT OPEN DAY 2024 do Khoa Công nghệ thông tin HUTECH phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, Hội Tin học TP.HCM, Liên minh Công nghệ số Việt Nam (VNITO), Hiệp Hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT (VINASA), Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức, mang đến không gian để sinh viên tại HUTECH và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM, các khu vực lân cận gặp gỡ nhà tuyển dụng và ứng tuyển vào những vị trí việc làm phù hợp.

12 đơn vị ký kết hợp tác cùng HUTECH đều là những doanh nghiệp tên tuổi trong lĩnh vực Công nghệ thông tin gồm Công ty CP Fujinet Systems, Tập đoàn Công nghệ TMA,VNPT TP.HCM, Công ty CP Trực tuyến GOSU, Công ty SCC Việt Nam, Công ty CP TMARK, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP.HCM (HD Bank), Công ty TNHH TM & DV Kỹ thuật Diệu Phúc, Công ty TNHH Công nghệ CyberSoft, Công ty TNHH URBAN Việt Nam, Công ty TNHH Golden Financial Innovation, Công ty CP UNIBEN.

Chia sẻ về hoạt động xúc tiến, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương - Phó Hiệu trưởng HUTECH nhấn mạnh: “Việc kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp luôn được Nhà trường đẩy mạnh trong nhiều năm qua, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên, góp phần cung cấp nguồn nhân lực trẻ, chất lượng, có kiến thức chuyên sâu vững vàng và tố chất, kỹ năng phù hợp với yêu cầu của các doanh nghiệp”

Nghi thức ký kết được tiến hành ngay tại Lễ Khai mạc ngày hội, qua đó, xác lập mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền chặt, mở ra nhiều cơ hội học tập, việc làm cho sinh viên theo chiến lược đào tạo gắn liền thực tiễn mà Nhà trường đã tiên phong và tích cực đẩy mạnh trong thời gian qua. Ngay sau lễ ký kết, đại diện các doanh nghiệp và trường cũng đã trao tặng nhiều suất học bổng khóa học và hiện kim cho sinh viên với tổng giá trị lên đến hơn 200 triệu đồng, tạo nguồn động lực to lớn để các bạn phấn đấu học tập và rèn luyện, đạt thành công trong tương lai.

Không chỉ đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp, HUTECH IT OPEN DAY 2024 còn mang đến hơn 5.000 đầu việc đa dạng ở các vị trí Kỹ sư lập trình, Chuyên viên tư vấn giải pháp dịch vụ, Chuyên viên kiểm thử phần mềm, Kỹ sư viễn thông,… của gần 50 doanh nghiệp hàng đầu như Công ty CP FPT, Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT HCM, Tập đoàn Công nghệ TMA, Công ty TNHH Trung tâm Chuyên gia Máy tính Việt Nam, Công ty CP Fujinet Systems, Công ty TNHH Công nghệ Cybersoft, Hệ thống CellphoneS, Công ty TNHH Công nghệ Di động Việt, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HDBANK,…

Tại ngày hội, hàng nghìn sinh viên đã tham gia ứng tuyển vào các vị trí việc làm mong muốn. Thông qua hình thức phỏng vấn tại chỗ, sinh viên được trải nghiệm không khí của một buổi phỏng vấn tuyển dụng thực thụ, tích lũy kinh nghiệm thông qua phản hồi của đại diện doanh nghiệp, từ đó tự tin, bản lĩnh hơn khi bước vào cánh cửa thị trường lao động. Nhiều sinh viên xuất sắc đã “lọt mắt xanh” nhà tuyển dụng và tìm được việc làm hấp dẫn ngay tại ngày hội.

Song song với hoạt động phỏng vấn tuyển dụng, HUTECH IT OPEN DAY 2024 còn gây ấn tượng khi mang đến không gian học thuật mở đầy thú vị. Loạt hoạt động như điều khiển Drone, đấu Esport diễn ra vô cùng kịch tích, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã mang đến không gian triển lãm các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin hiện đại giúp sinh viên tiếp cận với nền tảng mới, khơi gợi sự yêu thích, khám phá và tiếp thêm động lực để theo đuổi nghề nghiệp tương lai.

Đánh giá cao sự kết hợp độc đáo giữa không gian tuyển dụng và không gian học thuật, bà Nguyễn Thị Kiều Quyên - Phó Chủ tịch Liên minh VNITO, Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm SHAREWORK nhận định: “Với vai trò là doanh nghiệp, tôi đánh giá cao những hoạt động như thế này của HUTECH. Ngày hội không chỉ là nơi kết nối sinh viên với doanh nghiệp mà còn mang đến không gian học thuật thực tế, bám sát các nhu cầu của doanh nghiệp. Đây cũng là bước đột phá mà HUTECH đã tạo được một ngày truyền thống để doanh nghiệp, sinh viên cùng hội tụ để tạo được những giá trị gắn kết và những việc làm cho sinh viên”.