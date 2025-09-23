Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Hưng Yên: Đặt mục tiêu sửa nhầm lẫn 'l', 'n' cho giáo viên, học sinh trong năm học này

Hà Linh
TPO - Sở GD&ĐT Hưng Yên yêu cầu giáo viên, học sinh khắc phục tình trạng phát âm nhầm lẫn phụ âm “l”, “n”. Mục tiêu, năm học này 80% giáo viên, 50% học sinh khắc phục được tình trạng phát âm, viết chính tả sai.

Năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT Hưng Yên ban hành kế hoạch khắc phục tình trạng phát âm và viết chính tả nhầm lẫn 2 phụ âm đầu “l”, “n” cho cán bộ, giáo viên.

Mục tiêu là nhằm xây dựng môi trường văn hóa giao tiếp lành mạnh, đọc - viết - nói - nghe chuẩn tiếng Việt, giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

anh-lop-1-trong-lop.jpg
Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên yêu cầu các trường đưa nội dung khắc phục tình trạng phát âm nhầm lẫn “l”, “n” thành một trong những nhiệm vụ của năm học này.

Sở này đặt mục tiêu, năm học này tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, học sinh về tầm quan trọng của việc phát âm, viết chính tả đúng, viết chuẩn; nhận biết, có ý thức khắc phục được tình trạng phát âm, viết chính tả nhầm lẫn.

Đối với cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh có hiện tượng phát âm nhầm lẫn “l”, “n”, phấn đấu khắc phục được 80%; học sinh khắc phục được 50%.

Đến giai đoạn 2027-2030 phấn đấu 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên và 80% học sinh khắc phục được việc phát âm, viết chỉnh tả sai.

Giải pháp được đưa ra là các trường mầm non, phổ thông; các trung tâm GDNN-GDTX tổ chức phát động phong trào khắc phục tình trạng phát âm nhầm lẫn "l", "n" cho cán bộ, giáo viên.

Đưa nội dung khắc phục tình trạng phát âm nhầm lẫn “l”, “n” thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2025-2026 và các năm học tiếp theo đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền để khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực tự học, tự rèn luyện; tạo môi trường giao tiếp chuẩn mực ngôn ngữ tiếng Việt trong nhà trường và cộng đồng.

Nhà trường tổ chức phát động phong trào thông qua hoạt động sinh hoạt tập thể, chào cờ đầu tuần của nhà trường trong thời gian từ tháng 9/2025 và hoàn thành trước ngày 15/10.

Sở GD&ĐT Hưng Yên yêu cầu, sau lễ phát động, các nhà trường chủ động tổ chức các hoạt động thực hiện phong trào nhưng không ảnh hưởng tới giờ học chính khóa.

Hà Linh
