HT Pearl - Căn hộ chuẩn Nhật tâm điểm đầu tư sáng giá nhất khu đông

Với nét đặc trưng kiến trúc Nhật, người thiết kế và thi công phải có sự tỉ mỉ, sáng tạo, chỉn chu tới từng chi tiết. Đây chính là lý do HT Pearl được đánh giá là dự án hiếm hoi thành công trong việc đưa chuẩn mực Nhật Bản vào bất động sản và nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên thị trường khu Đông Sài Gòn trong thời gian qua.

Nét đặc trưng kiến trúc Nhật Bản

Các kiến trúc sư Nhật Bản thường chú trọng tạo dựng không gian bền vững, những công trình kiến trúc nói chung và những ngôi nhà xây để ở nói riêng tại Nhật luôn được chú trọng tính an toàn. Mỗi căn nhà tại Nhật Bản thường được ưu tiên phân chia các không gian chức năng, tối đa sự riêng tư của các không gian cá nhân cho mỗi thành viên trong gia đình. Bên cạnh sự tối giản, tinh tế, yếu tố đặc trưng thường thấy trong kiến trúc nhà của người Nhật là tính an toàn. Phong cách thiết kế này cũng truyền cảm hứng cho nhiều kiến trúc sư trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.

Xác định chọn một con đường khó, Chủ đầu tư căn hộ chuẩn Nhật – HT Pearl đã hợp tác với những đối tác giàu kinh nghiệm và uy tín trên toàn thế giới. Đơn cử, HT Pearl được thiết kế bởi Kume Design Asia - tập đoàn Nhật Bản thành lập từ năm 1932; vận hành bởi Tập đoàn Hoosiers với gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý; Hòa Bình thi công phần hầm; Coteccons thi công phần thân, Meinhardt tư vấn giám sát, Rankine & Hill tư vấn thiết kế kết cấu cơ điện… Nội thất bàn giao đến từ loạt thương hiệu danh tiếng như: Toto, Panasonic, Malloca, Jotun, Ariston…

Tại HT Pearl, chủ đầu tư mong muốn mang đến những ngôi nhà, mà chủ nhân có thể an tâm về tiến độ xây dựng dự án; An cư cùng hệ thống hơn 30 tiện ích cao cấp hòa hợp trong thiết kế sang trọng và tinh tế; An yên cùng tầm nhìn 360 độ đến 5 thành phố giữa không gian xanh, tận hưởng làn gió tươi từ ngũ hồ và ngắm sự khởi động của thành phố trẻ, hiện đại và an toàn về pháp lý dự án.

Tâm điểm đầu tư sáng giá

HT Pearl không chỉ dừng ở nơi an cư hiện đại mà còn là nơi đầu tư sáng giá tại khu Đông Sài Gòn. Tọa lạc tại tâm điểm 5 thành phố: TP.HCM, TP.Thủ Đức, TP. Dĩ An, TP. Thuận An và TP.Biên Hòa, dự án hưởng trọn tầm nhìn không giới hạn. Nơi đây hứa hẹn mang đến cho chủ nhân tương lai những căn hộ trên cao với tầm nhìn thoáng đãng, không khí trong lành theo phong cách sống thượng lưu.

Nhờ chất lượng công trình tốt, đảm bảo tiến độ, đầu tư hệ thống tiện ích chất lượng cao. Với tiến độ xây dựng nhanh chóng, hiện tại nhà thầu Coteccons đã thi công xong tầng 18. Dự án được dự kiến bàn giao vào quý II/2023. Cùng chính sách thanh toán chỉ 9% tương đương 250 triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu ngay căn hộ cao cấp phong cách Nhật. Ngoài ra, dự án có phương thức thanh toán linh hoạt: thanh toán theo thời gian và tiến độ xây dựng, hỗ trợ thời gian trả lãi vay kéo dài 24 tháng hoặc cho đến khi có thông báo bàn giao nhà.

Căn hộ cao cấp chuẩn Nhật chú trọng tiện ích, tính cộng đồng và an toàn bên cạnh phương thức thanh toán thông minh, phong cách sống thoải mái, chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn kép Việt Nhật, HT Pearl chính là nơi an cư xứng tầm, sản phẩm đầu tư vượt trội tại khu Đông Sài Gòn.

Sở hữu căn hộ chuẩn Nhật cùng trọn gói nội thất

Dự án được đơn vị Đất Xanh Miền Nam mở bán vào ngày 31/07/2022 tại White Palace Phạm Văn Đồng, cùng các phần quà chuẩn Nhật. Khách hàng sở hữu căn hộ HT Pearl nhận ngay trọn gói nội thất, đơn vị triển khai chính thức công bố chính sách cực nóng dành cho khách hàng, tặng ngay trọn gói nội thất hoàn thiện, chỉ cần xách vali vào ở. Sở hữu HT Pearl, khách hàng chẳng cần lo nghĩ về nội thất hay đồ gia dụng, tân gia xong tận hưởng ngay cuộc sống tiện nghi đủ đầy cùng với các gói quà tặng: Bộ nội thất hoàn thiện tổng trị giá 60,000,000đ; Bộ “nội thất gia dụng sống thông minh" tổng trị giá 40.000.000đ; Bộ "thiết bị gia dụng sống tiện ích" tổng trị giá 40.000.000đ.

Sở hữu căn hộ HT Pearl cùng 05 đặc quyền: đặc quyền về sản phẩm lựa chọn đa dạng với 02 tòa tháp; đặc quyền ưu đãi; đặc quyền về giá tốt nhất thị trường; đặc quyền về quà tặng trị giá 90 triệu đồng; đặc quyền về chính sách duy nhất tại sự kiện cùng chương trình bốc thăm trúng thưởng “Mua nhà sang nhận vàng tân gia”.

Thông tin liên hệ: Đất Xanh Miền Nam - Đơn vị triển khai dự án Hotline: 1900 232427