'Hot rần rần' những trend ẩm thực nhất định phải thử ở Grand World

Hàng trăm nhà hàng, quán cà phê đã “hội quân” về Grand World, biến nơi đây thành vũ trụ ẩm thực hấp dẫn nhất phía Đông Hà Nội.

Điểm danh thực đơn khiến giới trẻ phát hờn

Không phải ngẫu nhiên Grand World xác lập được kỷ lục “Tổ hợp vui chơi giải trí, mua sắm đông khách nhất Việt Nam Tết 2024” do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng. Trước đó, Kompa - công ty chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp tư vấn truyền thông - cũng vừa xếp điểm đến này vào “Top 10 địa điểm vui chơi giải trí Tết hấp dẫn nhất tại Hà Nội”. Ngoài các hoạt động, sự kiện giải trí hoành tráng bậc nhất, bí quyết của Grand World còn nằm ở những cuốn thực đơn tập hợp đủ “mĩ vị nhân gian” trong chuỗi nhà hàng đã dịch chuyển về đây.

Nếu là người đam mê sáng tác những bộ ảnh sống ảo, bạn không thể không ghé KATINAT Coffee & Tea House. Ngoài thực đơn đa dạng, quán còn hút hồn bởi không gian mộng mơ nằm nép mình bên dòng sông Venice, giúp thực khách vừa được thưởng thức món ngon, vừa có được bức ảnh “đẹp không góc chết”.

Cách đó không xa là loạt món ăn vặt quốc dân khiến giới trẻ phát thèm ở nhà hàng Nét Huế, từ món best-seller cơm hến đến nem chua pho mai, nem lụi, cơm cháy bò tiêu, bánh bột lọc, bánh ướt cuốn thịt nướng… Đặc biệt, ngồi ở Nét Huế, thực khách cũng có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh con thuyền The Grand Voyage mang câu chuyện cổ tích về những thương cảng phồn hoa.

Thực đơn ở Grand World cũng không thiếu những món ăn hảo hạng nổi tiếng khắp thế giới. Cụ thể, nhà hàng Yukichi Ramen có hàng chục món mì ramen trứ danh của Nhật Bản. Nhà hàng cũng tạo thêm ấn tượng bằng cách thiết kế không gian theo kiểu quầy bar quanh nơi nấu ăn của đầu bếp. Nhờ đó, vừa ăn, mọi người vừa có dịp tận mắt thấy nghệ thuật chế biến thực phẩm thượng thừa của đầu bếp, giống với các show ẩm thực nổi tiếng trên truyền hình.

Khi cần tìm một nơi hẹn hò cuồng nhiệt, sôi động, Quán nhậu Tự Do là lựa chọn không thể tốt hơn. Quán nằm ở vị trí đẹp nhất Grand World, với tầm view cực thoáng hướng thẳng ra trung tâm "thương cảng The Venice" và sân khấu nổi là con tàu The Grand Voyage. Vừa thưởng thức những ly bia hảo hạng, du khách vừa thu trọn vào tầm mắt show diễn thực cảnh đẳng cấp thế giới, hay màn trình diễn pháo hoa rực sáng trên bầu trời.

Đặc biệt, từ ngày 26/4 tới đây, K-Town chính thức khai trương sẽ bổ sung thêm hàng loạt món ngon cho thực đơn ở Grand World, với sự góp mặt của các nhà hàng, quán nhậu phong cách Hàn Quốc. Thời điểm này, các tín đồ K-Pop đang rất háo hức chờ đợi để được là một trong những thực khách đầu tiên thưởng thức mì lạnh Naengmyeon, canh bò Seolleongtang hay ăn thịt bò nướng nhâm nhi cùng rượu sochu… tại K-Town. Cảm giác sẽ không khác gì như khi bạn xách vali lên và lang thang ở những con phố du lịch sầm uất bậc nhất Seoul.

Thỏa sức khám phá mê cung mua sắm, giải trí

Sau hành trình foodtour “ấm bụng”, du khách có thể thỏa sức khám phá mê cung mua sắm, giải trí với vô số trải nghiệm khác biệt ở Grand World. Bởi ngoài các chuỗi nhà hàng, dãy phố dọc bờ sông Venice cũng là nơi tập trung hàng trăm thương hiệu thời trang, mỹ phẩm nổi tiếng như Queen Beauty, Ecochic, Dirty Coins… Tới đây, sẽ có thêm hàng loạt nhãn hàng khác tới từ Hàn Quốc ở K-Town. Cùng với đó là cả một mê cung trò chơi với đủ các cấp độ trải nghiệm, từ nhà gương, nhà ma, tới đu quay ngựa gỗ Carousel hay cảm giác rơi tự do Skydrop…

Để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến đi bên gia đình, người thân, Grand World đem tới cả ngàn lựa chọn với những khung hình đẹp tựa trời Âu. Cầu Đông – Tây, tháp đồng hồ cổ kính, quảng trường Grande, đài phun nước Amore, Cầu hoàng gia Viva và Feliz… hay dãy cửa hàng rực rỡ sắc màu bên 2 bờ Venice, những con phố Hàn quốc ở “Á Đông thu nhỏ” K-Town… đều có thể giúp bạn có những bức ảnh “nghìn like” trên mạng xã hội.

Nếu muốn tìm kiếm sự thư thái, bạn đừng bỏ lỡ cuộc du ngoạn trên những chiếc thuyền Gondola đặc trưng của nước Ý. Dù buổi tối hay ban ngày, ngồi trên Gondola ngắm nhìn hai bên bờ sông rực rỡ sắc màu, du khách sẽ có thêm những tấm hình cực chill bổ sung vào thư viện ảnh của mình. Không chỉ khiến người khác phải trầm trồ, hành trình dài gần 1 cây số trên mặt nước êm đềm đó còn mang lại cảm giác yên bình tới từng phút giây.

Được định hình là điểm đến du lịch mang tầm vóc quốc gia, đến Grand World, bạn sẽ lạc vào không khí lễ hội suốt 4 mùa trong năm. Ngoài những sự kiện bom tấn được tổ chức vào các dịp quan trọng, du khách cũng có thể được nhìn ngắm những màn trình diễn pháo hoa hàng ngày - đặc quyền vốn chỉ xuất hiện trong dịp Tết; thưởng thức các màn trình diễn âm nhạc châu Âu, xiếc đường phố… Đặc biệt, show diễn thực cảnh The Grand Voyage có thể được chiêm ngưỡng ở nhiều góc nhìn khác nhau, mang tới những cảm nhận hoàn toàn khác biệt cho mỗi người.

Cùng với mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại ở phía Đông Hà Nội, các tuyến xe buýt điện VinBus cũng đã bao phủ khắp nơi giúp khách tham quan dễ dàng di chuyển tới Grand World. Nhiều bạn trẻ đã sớm chốt lịch để không bỏ lỡ “vũ trụ vui chơi – giải trí – nghỉ dưỡng” sôi động bậc nhất Thủ đô.