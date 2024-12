Hơn 725 tỷ đồng trợ giúp cho hơn 3 triệu người khuyết tật, trẻ mồ côi, đối tượng yếu thế

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT và TMC) Việt Nam vừa tổng kết hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Đồng thời, phát động gây quỹ ủng hộ, hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn qua cổng thông tin nhân đạo quốc gia.

Chủ tịch Trung ương Hội Bảo trợ NKT và TMC Việt Nam Nguyễn Trọng Đàm cho biết, trong năm qua, mặc dù khó khăn như biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng nặng nề; một bộ phận lao động thiếu hoặc mất việc làm; nhiều tỉnh, thành hội gặp khó khăn trong công tác vận động, kết nối nguồn lực… song với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, cán bộ các cấp Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT, TMC) đã nỗ lực vượt qua và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể là: năm 2024, Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội chủ trì, vận động (bằng tiền và hiện vật quy tiền) đạt trên 622 tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm 2023 (năm 2023 là 522 tỷ đồng), trong đó nguồn vận động nước ngoài là gần 64,1 tỷ đồng.

Trong đó, nhiều tỉnh, thành Hội trực tiếp vận động nguồn lực đạt mức cao và tăng nhiều so với năm trước như: Lâm Đồng 81,3 tỷ, Vĩnh Long 70,4 tỷ, Bình Phước 57,5 tỷ, An Giang 55,4 tỷ, Tây Ninh 25,8 tỷ, Hậu Giang 25,4 tỷ, Nghệ An 25,1 tỷ, Hải Phòng 23,6 tỷ, Trà Vinh 22,6 tỷ, Đồng Tháp 20,6 tỷ, Bà Rịa - Vũng Tàu 20,5 tỷ, Bình Thuận 18 tỷ, Quảng Trị 18 tỷ, Tiền Giang 17,2 tỷ, Thanh Hóa 13,2 tỷ, Cà Mau 12,6 tỷ, Lạng Sơn 11,1 tỷ, Hà Tĩnh 10,9 tỷ, Quảng Ninh 10,2 tỷ...

Ngoài việc trực tiếp vận động, chủ trì điều phối các hoạt động của Hội, nhiều tỉnh, thành Hội còn tích cực kết nối, phối hợp với các tổ chức, đơn vị, cá nhân nhà tài trợ triển khai các chương trình trợ giúp đối tượng như: tư vấn, định hướng nhà tài trợ ưu tiên đối tượng thụ hưởng là NKT, TMC, lựa chọn địa bàn, lựa chọn đối tượng, tổ chức chương trình trao trợ giúp. Hội cả nước đã phối hợp với đơn vị khác giải ngân nguồn kinh phí trợ giúp là gần 124 tỷ đồng (năm 2023 là 188,7 tỷ đồng). Tính chung cả năm, nguồn kinh phí Hội đã trực tiếp vận động, điều phối và phối hợp thực hiện là 746 tỷ đồng (năm 2023 là 711 tỷ đồng).

Với nguồn kinh phí vận động, kết nối được, Trung ương Hội và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình bảo trợ trọng tâm của Hội cùng nhiều hoạt động trợ giúp cho 3.029.000 lượt NKT, TMC và các đối tượng khó khăn, yếu thế khác với trị giá 725,8 tỷ đồng, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ y tế, cải thiện sinh hoạt, hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo…

Hội đã hỗ trợ dạy nghề cho 1.226 người, kinh phí 8,5 tỷ đồng (năm 2023 là 1.421 NKT, kinh phí 6,7 tỷ đồng). Hội tích cực tham gia, phối hợp khai thác các nguồn lực nhằm duy trì hoạt động đào tạo nghề cho NKT, bảo đảm tỷ lệ có việc làm và thu nhập sau học nghề đạt khoảng 70%.

Hà Nội: Hơn 4 tỷ đồng cứu trợ trẻ khuyết tật

Hơn 4 tỷ đồng là con số ước tính trong năm 2024 mà Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội đã vận động từ nguồn lực xã hội hóa phục vụ công tác cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội.

Sáng 17/12, tại Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (21 Lạc Trung, Hà Nội), Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội Bùi Văn Tuấn, ước tính năm 2024, Hội đã vận động các nguồn lực trong nước và quốc tế hơn 4 tỷ đồng để giúp đỡ được nhiều trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, bao gồm 3 tỷ đồng từ các dự án tài trợ, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật quy đổi vận động trực tiếp từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Nguồn kinh phí này chưa kể đến giá trị vật chất mà các đơn vị nuôi dạy trẻ khuyết tật nhận được từ sự trợ giúp của cộng đồng, lên đến vài tỷ đồng, qua đó, góp phần đáng kể nâng cao hiệu quả công tác cứu trợ trẻ em khuyết tật trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội Nguyễn Kim Hoàng cho biết: Từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa, công tác chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật được đặc biệt quan tâm.

Hội đã phối hợp với Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội tổ chức đoàn bác sĩ đến thăm khám, tư vấn, phát thuốc và tặng quà cho trẻ em khuyết tật của 4 đơn vị là các Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Trường PTCS Xã Đàn. Trường TH Bình Minh, Trung tâm Hy Vọng dịp kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam… Tổng số trẻ khuyết tật được thăm khám và tặng quà đợt này là 624 trẻ.

Đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội, Chủ tịch Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam Ngô Sách Thực đặc biệt ghi nhận hiệu quả công tác giáo dục và dạy nghề cho trẻ khuyết tật của Hà Nội.